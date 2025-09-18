Resumen: Anlly Marín, artista sonsoneña, acaba de entrar a la historia: su canto hará parte del EA Sports FC 26

Anlly Marín: una artista de Sonsón que se hace global con su música en el videojuego de fútbol más esperado

Desde un rincón andino, entre montañas y memorias, una voz se abre camino hasta los oídos del planeta. Anlly Marín, artista sonsoneña, acaba de entrar a la historia: su canto hará parte del EA Sports FC 26, el videojuego de fútbol más esperado del año.

La canción que viaja con ella se llama “Flores Blancas”. En sus notas se abrazan los cantos folclóricos del Caribe colombiano con la vibración del Afro House. Es una pieza nacida de la raíz espiritual Yoruba, donde el canto se eleva como súplica y ofrenda, y que ahora se transforma en un himno inesperado para quienes buscan fuerza y fortuna en la

cancha virtual.

Junto a los DJs internacionales Faul & Wad y 4Rain, Marín llevó esta creación a un nuevo escenario: los estadios infinitos del videojuego que reúne a millones de jugadores en cada rincón del mundo. Una colaboración que no diluye la esencia, al contrario: la potencia.

“Flores Blancas” no es solo música en un menú digital, es un latido de identidad convertido en sonido global. Cada gol celebrado, cada jugada narrada en las pantallas, llevará un eco de Sonsón, un recordatorio de que las voces nacidas en territorio profundo también pueden mover multitudes.

Y para quienes quieran escucharla fuera de la cancha, la canción ya hace parte de la Playlist oficial de EA Sports FC 26 en Spotify y está disponible en todas las plataformas musicales: “Flores Blancas” .

Puedes seguir el camino artístico de Anlly en redes sociales como @anllymarinmusic.

Anlly Marín no solo llega lejos: hace que su tierra cante con ella.