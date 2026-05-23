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    ¡Fiesta en el Atanasio! Atlético Nacional es finalista de la Liga Betplay tras golear al Deportes Tolima

    ¡El Rey de Copas ya está listo para ir por un nuevo título!

    Publicado por: SoloDuque

    Atlético Nacional confirma bajas sensibles para el debut ante Boyacá Chicó
    Jorman Campuzano en una imagen de archivo. Foto: Atlético Nacional
    ¡Fiesta en el Atanasio! Atlético Nacional es finalista de la Liga Betplay tras golear al Deportes Tolima

    Resumen: El otro finalista se decidirá la noche de este mismo sábado, en el dramático duelo que definirá el clasificado del otro cuadrangular entre Junior de Barranquilla y Santa Fe.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La noche de este sábado, 23 de mayo, el estadio Atanasio Girardot se convirtió en un auténtico carnaval. Atlético Nacional revalidó su favoritismo, hizo respetar su casa y selló su tiquete a la gran final de la Liga BetPlay tras vencer 3-1 al Deportes Tolima en el partido de vuelta de la semifinal.

    Con este contundente resultado, el equipo dirigido por Diego Arias cerró la llave con un marcador global definitivo de 4-1, tras la victoria 1-0 en el partido de ida, demostrando jerarquía y un gran poderío ofensivo en la etapa complementaria.

    Lluvia de goles en el segundo tiempo

    Tras un primer tiempo disputado y táctico, la magia verdolaga se desató en la segunda mitad. El equipo antioqueño encontró los espacios y liquidó el encuentro con una ráfaga de buen fútbol:

    Minuto 52 (El desahogo): El mediocampista Jorman Campuzano fue el encargado de abrir el marcador, desatando la euforia en las tribunas y dándole tranquilidad al cuadro local.

    Minuto 70 (La estocada): El lateral con vocación ofensiva, Andrés Felipe Román, apareció para ampliar la ventaja y empezar a sentenciar la serie.

    Minuto 75 (El toque del ‘Mago’): El momento cumbre de la noche lo protagonizó Edwin Cardona. A escasos segundos de haber ingresado al terreno de juego como sustituto de «la joya» Rengifo, el volante creativo demostró su calidad y convirtió el tercer tanto verdolaga en su primera intervención con la pelota.

    Minuto 77 (El descuento): Apenas dos minutos después, el Deportes Tolima logró el tanto del honor por intermedio de Adrián Parra, quien venció la resistencia de David Ospina para dejar el 3-1 definitivo en el marcador de esta noche.

    A la espera de rival para la Gran Final

    Con el deber cumplido y la clasificación en el bolsillo, Atlético Nacional y su hinchada se sientan ahora a esperar a su rival en la serie definitiva por la estrella de mitad de año.

    El otro finalista se decidirá la noche de este mismo sábado, en el dramático duelo que definirá el clasificado del otro cuadrangular entre Junior de Barranquilla y Santa Fe.

    ¡El Rey de Copas ya está listo para ir por un nuevo título!

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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