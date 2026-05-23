¡El Atanasio no perdona! La hinchada verdolaga «atendió» a Sebastián Guzmán

Resumen: "Sabía que esto iba a pasar, yo vengo de allá y sé cómo es", sentenció el jugador en su momento; sin embargo a los días el jugador que militó varias temporadas en Nacional se "patrasió"

Minuto30.com .- La noche de este sábado, 23 de mayo, Atlético Nacional no solo selló su tiquete a la gran final de la Liga BetPlay tras vencer 3-1 al Deportes Tolima, sino que el estadio Atanasio Girardot se encargó de dejar un mensaje claro: con la institución no se juega.

El gran protagonista de la noche, más allá de los goles, fue el mediocampista del Tolima, Sebastián Guzmán, quien vivió un auténtico infierno en la cancha al recibir el rechazo unánime de los más de 40.000 espectadores que abarrotaron las tribunas.

El origen de la polémica: Unas declaraciones imperdonables

Para entender la hostilidad del ambiente, hay que retroceder al partido de ida, donde Nacional ganó 1-0. Tras ese encuentro, que estuvo marcado por la expulsión de un jugador del cuadro ‘pijao’, Guzmán encendió la polémica al insinuar supuestos favores arbitrales para el equipo antioqueño, club en el que militó en el pasado.

«Sabía que esto iba a pasar, yo vengo de allá y sé cómo es», sentenció el jugador en su momento, desatando la furia del entorno verdolaga por la grave insinuación de corrupción.

Aunque días después el mediocampista emitió un comunicado disculpándose, aclarando que habló desde la «calentura del partido» y expresando su respeto por Atlético Nacional, para la hinchada el daño ya estaba hecho.

La «atendida» en el Atanasio y la respuesta en la cancha

Este sábado, cuando el Deportes Tolima saltó al gramado del Atanasio Girardot, el estadio entero se hizo sentir. Guzmán fue recibido con una sonora rechifla, abucheos cada vez que tocaba el balón y cánticos contundentes por parte de las barras, dejándole claro que sus disculpas no fueron aceptadas y cobrándole cada una de sus palabras.

Pero la verdadera «atendida» se dio en el terreno de juego. Atlético Nacional demostró su jerarquía y aplastó las aspiraciones del equipo de Guzmán con una goleada que selló un marcador global de 4-1.

La fiesta verdolaga en el segundo tiempo liquidó el encuentro:

Minuto 52: Jorman Campuzano abrió la cuenta y desató la euforia.

Minuto 70: Andrés Felipe Román amplió la ventaja.

Minuto 75: Edwin Cardona, a escasos segundos de ingresar, marcó un golazo para poner el 3-0 parcial.

Minuto 77: Adrián Parra anotó el descuento (3-1) para el Tolima, un tanto que solo sirvió para maquillar la dolorosa eliminación.

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