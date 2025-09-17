Fiesta del Libro Medellín: lanzan libro bilingüe kichwa-español

Resumen: La Fiesta del Libro Medellín 2025 presentará Llullu kuichiku, primer libro bilingüe kichwa-español de la colección Yiya Piraíbara, con talleres y actividades para todas las edades.

La Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín 2025 llega cargada de literatura, oralidad y artes plásticas, con más de 30 actividades de experimentación creativa que giran en torno a las publicaciones de la colección Palabras Rodantes, una alianza entre el Metro de Medellín y Comfama.

Uno de los eventos más destacados será el lanzamiento de Llullu kuichiku (El pequeño arcoíris), de la escritora ecuatoriana Yana Lucila Lema, programado para el miércoles 17 de septiembre a las 8:00 p.m. en el Salón del Cómic.

Este título, escrito en kichwa y español, inaugura la colección Yiya Piraíbara, una serie de diez libros de bolsillo interculturales en lenguas indígenas como el Embera Chamí, Embera Eyábida, Wayuu, Kamëntsa y Kichwa.

Durante las mañanas, la programación estará dirigida principalmente a público infantil y juvenil, con talleres de lectura, escritura y experimentación plástica. En las tardes y noches, las actividades estarán orientadas a los adultos, con la participación de autores invitados, performances, caligramas, punkemas (poética punk) y dinámicas que combinan música, artes visuales y narración oral.

Otro punto especial será la realización de talleres de escritura de cartas, todos los días entre 1:00 p.m. y 3:00 p.m., en el marco de la celebración de los 350 años de Medellín.

La iniciativa, que tendrá como escenario principal el stand JLV 31 de Palabras Rodantes, busca fomentar el amor por la lectura y, al mismo tiempo, preservar y revitalizar las lenguas nativas, reconociendo la riqueza cultural de Colombia y la importancia de mantener vivo el legado de las comunidades indígenas.

El Metro de Medellín, junto a la Red de Creación Intercultural Mingas de la Imagen, la Biblioralteca Muyu, la Casa Editorial Kinti Rikra y la Editorial Casa Libros, lidera esta apuesta por una literatura que conecta tradición, diversidad y equidad cultural.

