Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La Alcaldía de Medellín ofrece nuevos cupos en su programa para promover hábitos saludables en Medellín en madres gestantes y lactantes con clases gratuitas.

¡Con yoga y bailoterapia! Así es el programa para madres gestantes y mamás en Medellín

Con el propósito de acompañar a mujeres en embarazo y posparto, la Alcaldía de Medellín, a través de la estrategia Madres Gestantes, invita a hacer parte de su programa de actividad física.

El objetivo es ser un factor protector y un generador de bienestar físico, mental y social para quienes viven esta importante etapa de sus vidas.

El programa ofrece sesiones de gimnasia prenatal y posparto con actividades de baja y moderada intensidad como yoga, pilates, hidrogimnasia y bailoterapia.

Lea también:

Las participantes recibirán dos clases semanales de 90 minutos en uno de los casi 100 grupos ubicados en diferentes barrios y corregimientos como Buenos Aires, Villa Hermosa, Robledo, Castilla, Aranjuez, Manrique, Laureles, Belén y San Cristóbal.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Beneficios para mamá y bebé: la clave para un embarazo y posparto con hábitos saludables en Medellín

La práctica de ejercicio durante la gestación, bajo la orientación de profesionales, favorece el fortalecimiento muscular, mejora la postura, ayuda a controlar el aumento de peso, reduce molestias propias del embarazo y contribuye al equilibrio emocional.

Además, prepara el cuerpo para el parto y facilita la recuperación posterior, fortaleciendo los hábitos saludables en Medellín para la madre y el bebé.

Las interesadas en unirse a esta estrategia solo necesitan presentar el carné de control prenatal o su historia clínica en el grupo más cercano. Para más información, pueden contactar a Viviana Eucaris Díaz Espinosa al correo [email protected] o al celular 312 850 3456.



Más noticias de Medellín