La Fiesta del Libro celebra la alianza cultural entre Medellín y Jalisco

La 19.ª Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín se llena de mariachi, tequila y letras mexicanas. Por primera vez, el estado de Jalisco es el invitado de honor y celebra por lo alto el tradicional Grito de Independencia de México, estrechando los lazos culturales entre las dos regiones.

Con un programa que exalta lo mejor de las letras, la música y la gastronomía, el Auditorio Jalisco, ubicado en el Jardín Botánico, se ha convertido en el epicentro de charlas, proyecciones de cine y exhibiciones de arte. Allí, el público podrá compartir con una nutrida delegación de escritores, músicos y artistas que representan la riqueza de su tierra.

¡El plato fuerte! El tradicional Grito de Independencia de México en la Fiesta del Libro

Como parte de las actividades especiales, este lunes 15 de septiembre, a las 7:00 p.m., se llevará a cabo el simbólico Grito de Independencia, una de las celebraciones más icónicas de México.

El evento contará con la participación de destacados escritores y artistas como Ernesto Lumbreras, Cecilia Eudave y Mónica Nepote, quienes estarán compartiendo con los asistentes y promoviendo la vibrante cultura jalisciense.

La celebración es una muestra de que la Fiesta del Libro no solo es un evento literario, sino una plataforma para la cultura, el arte y la unión entre diferentes naciones.

