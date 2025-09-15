¿Cuándo se va Gandolfi? La presión crece para que Atlético Nacional tome decisiones

Atlético Nacional, séptimo en la tabla de posiciones, está en el ojo del huracán por el error de Javier Gandolfi y su cuerpo técnico que puso en cancha 4 jugadores extranjeros.

Sigue al canal de WhatsApp de Atlético Nacional

Todas las miradas apuntan al técnico del verde paisa, la cabeza más visible del equipo más veces campeón del país.

Pese a que Atlético Nacional se encuentra dentro del grupo de los 8 y está a solo 4 del líder que es Junior de Barranquilla, el ambiente cada vez se torna más pesado.

Desde las tribunas está bajando muy fuerte el cántico en contra del estratega argentino, “¿cuándo se va, cuándo se va? Gandolfi de Nacional”.

Por unos días sonó tímidamente, pero a medida que avanza el campeonato, los hinchas que llegan al Atanasio Girardot lo hacen con más fuerza, convicción y furia.

Y es que ni el porcentaje de rendimiento, ni estar aún en el grupo de los ocho salvan en el equipo más veces campeón de Colombia.

¿Se va Gandolfi? La presión crece para que Atlético Nacional tome decisiones

El verde paisa es muy exigente, no solo piden ganar partidos, exigen títulos y eso, con el actual estratega parece, en el futuro cercano, una utopía.

En redes sociales aún existen algunos que respaldan a Gandolfi, sin embargo, el rey de copas está retornando a esos incómodos momentos antes de Efraín Juárez, en los que el rompimiento con la hinchada costó mucho.

Por ahora Gandolfi sigue al frente del verde paisa, sin embargo, todo parece indicar que cada vez está más cerca su salida.

Esto, contrario a lo que en su momento dijo Sebastián Arango, Presidente de Atlético Nacional, quien señaló que el estratega tiene continuidad hasta diciembre del 2026.

Eso, aunque es cierto, también se deja en duda, si se tiene en cuenta que el mismo directivo señaló que en Nacional, todos están en permanente evaluación.

Más noticias de Atlético Nacional