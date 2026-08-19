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Resumen: La Fiesta de las Artes Escénicas reunirá a más de 1.000 artistas en Medellín, con 150 funciones y actividades en 22 salas entre el 21 y 29 de agosto.

¡Atención amantes del teatro! La Fiesta de las Artes Escénicas se toma Medellín

La Fiesta de las Artes Escénicas regresa a Medellín con una programación que reunirá a más de 1.000 artistas durante nueve días.

El evento comenzará este viernes 21 de agosto y se extenderá hasta el sábado 29, con funciones, encuentros y actividades para habitantes y turistas.

En esta edición, 22 salas de la ciudad abrirán sus puertas y se ofrecerán 150 funciones en más de 20 escenarios. La programación contará con la participación de más de 80 grupos locales, además de propuestas provenientes de otras regiones de Colombia y de países como Ecuador y Argentina.

La Fiesta de las Artes Escénicas incluirá nuevamente actividades especiales como Molienda de Teatro, Molienda de Danza, Molienda de Cuentería, Teatro y Cocina, Piñata de la Fiesta y Fiesta Clown.

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Entre los invitados internacionales estarán Fundación Títerefué y Espada de Madera, de Ecuador, y Teatro del Bardo, de Argentina. También participarán agrupaciones de Bogotá, Cali, Barranquilla, Santa Marta, Villa de Leyva, Sutamarchán, Manizales y Pasto.

La representación regional estará a cargo de agrupaciones como Corporación Teatro Estudio, de El Carmen de Viboral, y Kósmosis, de Envigado. Desde Medellín harán parte Teatro El Nombre, CasaTaller Teatro, Ecos Teatro y Mera Productora.

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En los eventos especiales participarán más de 80 grupos locales: 30 en la Molienda de Teatro, 19 en las salas anfitrionas, 18 cuenteros y 19 grupos de baile en la Molienda de Danza.

La programación se desarrollará en espacios como Teatro Matacandelas, Teatro Popular de Medellín, La Pascasia, Teatro Comfama, CasaTeatro El Poblado y otras salas de la ciudad.

Algunas actividades serán gratuitas, mientras otras tendrán aporte voluntario o tarifa de ingreso. La Fiesta de las Artes Escénicas es organizada por la Asociación Medellín en Escena, con respaldo de la alcaldía de Medellín.

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