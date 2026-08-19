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    ¡Cayó uno de los duros de Los Costeños! Capturan al cabecilla alias ‘Ever’

    ¿Quién es alias ‘Ever’ y qué papel tendría dentro de Los Costeños? El Gobierno lo relaciona con una red de sicariato.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Cayó uno de los duros de Los Costeños! Capturan al cabecilla alias 'Ever'
    Foto de X @ABDELAESPRIELLA
    ¡Cayó uno de los duros de Los Costeños! Capturan al cabecilla alias ‘Ever’

    Resumen: Alias 'Ever', señalado cabecilla de Los Costeños, fue capturado en Valledupar. El Gobierno lo relaciona con una red de sicariato y extorsión en Barranquilla.

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    El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, confirmó la captura de alias ‘Ever’, señalado por las autoridades como cabecilla de una estructura de ‘Los Costeños’ dedicada a actividades de sicariato y extorsión en Barranquilla.

    Según la información entregada por el mandatario, el detenido sería responsable de coordinar una red criminal que ejercía presión contra comerciantes y transportadores mediante cobros extorsivos y amenazas.

    La captura de alias ‘Ever’ se produjo como resultado de labores de seguimiento e inteligencia adelantadas por las autoridades.

    De acuerdo con los datos expuestos por el Gobierno, Ever Eduardo, también conocido como ‘Marino’, estaría al frente de un componente integrado por 25 personas. Esta estructura tendría presencia en ocho barrios de Barranquilla y estaría relacionada con hechos violentos contra personas que se negaban a pagar las extorsiones.

    El presidente señaló que el detenido habría impartido órdenes para cometer homicidios contra quienes se resistieran a las exigencias económicas de la organización. Por esa razón, las autoridades consideran que su captura representa una afectación a las finanzas y a la línea de mando de Los Costeños.

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    El operativo se desarrolló en Valledupar, aunque las investigaciones apuntan a que las actividades de la estructura estaban concentradas principalmente en sectores de Barranquilla y municipios cercanos.

    Tras confirmar la captura de alias ‘Ever’, el jefe de Estado aseguró que las Fuerzas Militares y la Policía continuarán las labores de búsqueda e interdicción contra las organizaciones criminales que operan en el norte del país.

    El mandatario también lanzó una advertencia a las estructuras ilegales y aseguró que su Gobierno mantendrá una política de persecución y captura de los responsables de hechos delictivos.

    La operación hace parte de las acciones de seguridad desplegadas para contener las actividades criminales relacionadas con extorsiones, homicidios y redes de sicariato en la región Caribe.

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