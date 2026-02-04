Santa Fe aplaza su duelo ante Nacional por el mal estado de El Campín y mantiene activa la venta de boletería. Foto: Independiente Santa Fe

Resumen: Independiente Santa Fe confirmó el aplazamiento de su partido contra Atlético Nacional debido al mal estado de la cancha de El Campín, siguiendo las disposiciones de la DIMAYOR y expresando su preocupación por el impacto que esto pueda tener en el cumplimiento de los estándares de la CONMEBOL. El club hizo un llamado a la empresa Sencia y a la Alcaldía de Bogotá para garantizar condiciones óptimas que protejan la integridad de los jugadores, informando además a su hinchada que la venta de boletería seguirá activa y será válida para la fecha en que se reprograme oficialmente el encuentro

Independiente Santa Fe emitió un comunicado oficial para confirmar a la opinión pública y a su hinchada sobre la situación del partido frente a Atlético Nacional.

Siguiendo las disposiciones de la DIMAYOR, el encuentro no se llevará a cabo en la fecha programada originalmente, debido a las condiciones actuales del gramado del estadio El Campín y los motivos expuestos por el ente rector del fútbol profesional colombiano.

En su misiva, la institución cardenal hizo un llamado directo a Sencia, empresa encargada de la gestión del escenario, instándola a cumplir con los compromisos adquiridos recientemente en rueda de prensa.

El equipo bogotano enfatizó que, de cara al futuro, es imperativo priorizar el desarrollo óptimo del juego y, por encima de todo, salvaguardar la salud e integridad física de los futbolistas que actúan en dicho campo.

Asimismo, la directiva del León manifestó su profunda preocupación por las posibles repercusiones que este inconveniente logístico pueda tener en el ámbito internacional.

Santa Fe se pronuncia tras el aplazamiento del duelo ante Atlético Nacional

El club subrayó la importancia de alinearse con los estándares exigidos por la CONMEBOL para garantizar que el fútbol colombiano mantenga condiciones adecuadas de competencia.

En este sentido, también extendieron un agradecimiento al Alcalde de la ciudad, solicitándole su vigilancia constante para asegurar que las promesas de mejora en el estadio se materialicen.

Finalmente, el club envió un mensaje de tranquilidad a sus seguidores respecto al tema de las entradas.

Se confirmó que la venta de boletería para este compromiso continuará habilitada y los tickets ya adquiridos mantendrán su validez hasta el día en que la DIMAYOR defina y anuncie la fecha oficial de reprogramación del encuentro.

