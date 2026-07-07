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    Un juez le da la razón a Fico Gutiérrez y frena la auditoría de Supersalud

    ‘No tienen autoridad moral’, dijo Fico Gutiérrez tras la decisión judicial contra la Supersalud. Esto fue lo que ordenó la Justicia.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Un juez le da la razón a Fico Gutiérrez y frena la auditoría de Supersalud en Medellín
    Foto de cortesía.
    Un juez le da la razón a Fico Gutiérrez y frena la auditoría de Supersalud

    Resumen: La Justicia ordenó suspender una auditoría de la Supersalud en Medellín, en medio de la disputa entre Fico Gutiérrez y Daniel Quintero.

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    El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó a través de X que la Justicia ordenó suspender de manera inmediata una auditoría que la Supersalud adelantaba en la ciudad, en medio de la disputa que sostiene con esa entidad, dirigida por su rival político Daniel Quintero.

    En su mensaje, el mandatario aseguró: «la Justicia acaba de ordenar suspender de manera inmediata la auditoría que vino a hacer acá el que se robó Medellín, ahora desde la Supersalud». Además, sostuvo que la decisión judicial respalda la solicitud del Distrito, al considerar que existían pruebas de falta de objetividad en el proceso.

    La controversia se originó luego de que la Supersalud radicara una denuncia penal contra Gutiérrez y su subsecretaria jurídica, Liliana Correa, por presunta violencia contra servidor público y obstrucción a la función pública.

    Según la entidad, un equipo de 13 delegados que auditaba simultáneamente a la Secretaría de Salud de Medellín y a la Gobernación de Antioquia habría sido objeto de maltratos y bloqueos por parte de funcionarios de la Alcaldía. El caso también fue puesto en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación.

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    Gutiérrez calificó la actuación de la Supersalud como una forma de «intimidación y persecución política» y afirmó: «no tienen autoridad moral para venir a montar persecuciones».

    El alcalde de Medellín también cuestionó que Quintero dirija el organismo mientras varios exfuncionarios de su administración enfrentan procesos judiciales por presuntos actos de corrupción en entidades como Metrosalud y el Hospital General.

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