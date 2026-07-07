Resumen: Un hombre fue enviado a prisión tras ser imputado por feminicidio, homicidio agravado y tentativa de homicidio agravado por un ataque ocurrido en Venecia, Antioquia.

Habría usado una camioneta para arrollar a cuatro personas en Antioquia: lo enviaron a la cárcel

La Fiscalía General de la Nación avanzó en la judicialización de un joven de 26 años, identificado como Andrés, quien es investigado por un caso de feminicidio ocurrido el pasado 29 de junio en la vía que conecta a Santafé de Antioquia con el corregimiento de Bolombolo, en jurisdicción del municipio de Venecia.

Las indagaciones del ente acusador indican que, antes de los hechos, se habría presentado un altercado entre el hoy procesado, su compañera sentimental y un familiar de ella. Posteriormente, el investigado presuntamente utilizó una camioneta para embestirlos.

Como consecuencia del impacto, la mujer, de 26 años, y su primo, de 29, perdieron la vida en el sitio.

La investigación también señala que, una vez ocurrieron estos hechos, el conductor habría dirigido el vehículo contra un hombre y una mujer que presenciaron lo sucedido. De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, esta acción buscaba evitar que existieran testigos del presunto crimen. Aunque ambas personas lograron sobrevivir, sufrieron lesiones de consideración.

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Por estos hechos, la Fiscalía le formuló imputación por los delitos de feminicidio, homicidio agravado y tentativa de homicidio agravado. Durante la diligencia judicial, el procesado decidió no aceptar los cargos presentados por el ente investigador.

Tras evaluar los elementos expuestos por la Fiscalía, un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario mientras continúa el proceso penal.

Las autoridades seguirán con la recolección de pruebas para esclarecer lo ocurrido y determinar la responsabilidad del investigado en este caso de feminicidio.

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