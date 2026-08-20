Fico Gutiérrez anuncia nuevas acciones con EE.UU. contra explotadores de menores

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Federico Gutiérrez anunció reuniones con agencias de EE.UU. para combatir la explotación sexual de menores y entregar información sobre corrupción.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció nuevas reuniones con agencias federales de Estados Unidos para fortalecer la lucha contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, además de avanzar en investigaciones relacionadas con delitos cibernéticos, terrorismo y corrupción.

Durante una rueda de prensa, el mandatario explicó que la próxima semana viajará al extranjero, donde sostendrá encuentros con representantes de Homeland Security Investigations (HSI), entre ellos delegados para la región Andina y directivos de la agencia.

Gutiérrez señaló que uno de los principales objetivos será fortalecer las investigaciones contra quienes utilizan redes sociales y videojuegos para contactar a menores, obtener imágenes y posteriormente ejercer presiones o cometer abusos.

El alcalde destacó la cooperación que Medellín ha mantenido con las autoridades estadounidenses y aseguró que esta articulación ya permitió la captura de ciudadanos estadounidenses señalados de abusar sexualmente de menores en la ciudad.

Según indicó, en los últimos seis meses se han producido dos condenas a cadena perpetua en Estados Unidos relacionadas con estos casos.

Lea también: Medellín plantea acelerar la reconstrucción tras terremoto con recursos empresariales

También recordó que Medellín fue escenario del lanzamiento de la operación Liberterra II, iniciativa internacional contra la explotación sexual de menores, desarrollada con Interpol y agencias de diferentes países.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Otro punto de la agenda será una reunión con el FBI. Gutiérrez aseguró que entregará información recopilada por la Alcaldía sobre presuntos hechos de corrupción y desvío de recursos públicos de Medellín.

El mandatario afirmó que parte de estos datos ya fueron revisados con agentes federales durante encuentros realizados esta semana en la ciudad y que ahora serán trasladados a las autoridades estadounidenses para determinar posibles líneas de investigación.

Además, señaló que la cooperación con el FBI incluirá información relacionada con la lucha contra el terrorismo y estructuras armadas, así como posibles casos de lavado de activos derivados de hechos de corrupción.

“Aquí no le vamos a pasar ni media a quien se meta con nuestros niños”, afirmó Gutiérrez al referirse a la estrategia contra los responsables de explotación sexual infantil.

Más noticias de Medellín