Resumen: Federico Gutiérrez entregó detalles de su reunión con el presidente electo Abelardo De La Espriella. Hablaron de seguridad, el Metro de la 80, salud y proyectos estratégicos para Medellín.

‘Lo primero será la seguridad’: Fico Gutiérrez reveló qué le pidió a Abelardo De La Espriella para Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, entregó nuevos detalles sobre su reunión con Abelardo De La Espriella, presidente electo de Colombia, en la que abordaron varios de los proyectos estratégicos para la ciudad y las prioridades que tendrá la relación entre el Gobierno Nacional y las regiones.

Durante una rueda de prensa, el mandatario paisa aseguró que el encuentro, realizado en Barranquilla, fue importante porque permitió revisar los principales retos de Medellín en materia de seguridad, infraestructura, salud e inversión.

El alcalde destacó que uno de los aspectos que más le llamó la atención fue la disposición del mandatario electo para trabajar de manera coordinada con los alcaldes del país.

Uno de los principales temas abordados fue la seguridad. Gutiérrez respaldó la propuesta de crear bloques de seguridad urbana para las principales ciudades y señaló que la articulación entre la Fiscalía, la Policía, el Ejército, el Gobierno Nacional y las autoridades locales será fundamental para enfrentar delitos como la extorsión, el hurto y el crimen organizado.

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«Uno de los temas que más aqueja a nuestra gente es la extorsión. Hay que ir detrás de esas estructuras criminales, no solo capturar a la gente, sino quitarles la plata. Los procesos de investigación criminal serán fundamentales», aseguró.

En materia de infraestructura, el alcalde dijo que le expuso al presidente electo Abelardo De La Espriella la situación financiera del Metro de la 80, proyecto que, según afirmó, enfrenta retrasos por recursos que el Gobierno Nacional no habría girado durante la administración de Gustavo Petro.

Según explicó, Medellín ya ha aportado recursos importantes para la obra, mientras que el Gobierno mantiene pendientes vigencias futuras correspondientes a los años 2025 y 2026.

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Además, habló sobre otros proyectos estratégicos para la región, entre ellos el Metrocable de San Antonio de Prado, cuya construcción espera iniciar a mediados del próximo año, y la culminación de la Vía al Mar mediante la instalación de los equipos electromecánicos del Túnel del Toyo, responsabilidad que le correspondería al Gobierno Nacional.

Gutiérrez también afirmó que dialogó con De La Espriella sobre la crisis del sistema de salud y el déficit que, según él, dejó el Gobierno Petro con las EPS e instituciones prestadoras de servicios de salud en Antioquia.

Como parte de los acuerdos, confirmó que el presidente electo visitará Medellín en los próximos días para realizar un empalme regional con los alcaldes de Antioquia y escuchar las principales necesidades del departamento.

Abelardo De La Espiella el 20 de julio en Medellín

Asimismo, anunció que el próximo 20 de julio De La Espriella participará en Medellín en la tradicional parada militar y, posteriormente, recorrerá junto al gobernador Andrés Julián Rendón y al alcalde las obras de la Vía al Mar.

Finalmente, Gutiérrez indicó que también sostuvo una reunión con el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, a quien le presentó el modelo de auditoría forense implementado por la Alcaldía para detectar presuntos casos de corrupción, metodología que, al parecer, podría ser aplicada durante el proceso de empalme del nuevo Gobierno Nacional.

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