Resumen: El alcalde Federico Gutiérrez condecoró a 21 bomberos y un ingeniero de Medellín que participaron en las labores de búsqueda y rescate tras los terremotos en Venezuela.

¡Héroes de Medellín! Bomberos que ayudaron tras los terremotos en Venezuela fueron condecorados

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, entregó la Medalla Alcaldía de Medellín Categoría Oro a 21 integrantes del Cuerpo Oficial de bomberos de Medellín y a un ingeniero que participaron en las labores de búsqueda y rescate tras los terremotos ocurridos en Venezuela el pasado 24 de junio.

La ceremonia se realizó luego del regreso del equipo de rescatistas, que permaneció varios días apoyando la emergencia humanitaria en el vecino país. Durante el reconocimiento, el mandatario destacó el compromiso, la vocación de servicio y el profesionalismo de quienes integraron la misión internacional.

«Esta condecoración la entregamos en nombre de cada una de las personas de Medellín y del pueblo venezolano, que está agradecido. La solidaridad no tiene fronteras, y si algo ha caracterizado a nuestra ciudad y, en especial a ustedes, es que tienen esa vocación de servicio y que son nuestros héroes», expresó Federico Gutiérrez.

El alcalde recordó que, tras conocerse la magnitud de la emergencia, el grupo de bomberos de Medellín manifestó de inmediato su disposición para viajar y apoyar las labores de rescate.

«Desde el primer momento, cuando supimos de los dos terremotos que azotaron a Venezuela, ustedes levantaron la mano y dijeron: ‘Estamos listos para ir a ayudar al pueblo venezolano», agregó.

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La misión, coordinada por el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) y el Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín, trabajó en más de seis frentes de búsqueda en el estado de La Guaira y el sector de Caraballeda, en articulación con el Cuerpo de Bomberos de Caracas.

Durante las operaciones, los rescatistas recuperaron cuatro cuerpos sin vida atrapados entre estructuras colapsadas, apoyaron la búsqueda de mascotas y brindaron acompañamiento a familias afectadas por la tragedia. Además, trasladaron más de cuatro toneladas de equipos especializados para el monitoreo de edificaciones y la localización de personas.

En su intervención, Gutiérrez también resaltó el valor humano del equipo. «Ustedes son nuestros héroes. Después de lo que hicieron, son también los héroes del pueblo venezolano. Gracias por poner al servicio de otros sus vidas y por arriesgarse a hacer lo que muchos no podríamos hacer», afirmó.

La alcaldía indicó que esta misión permitió fortalecer los lazos de cooperación entre los cuerpos de bomberos de Colombia y Venezuela, abriendo la posibilidad de futuros intercambios de capacitación y transferencia de conocimientos en atención de emergencias.

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