Resumen: Federico Gutiérrez respondió a Gustavo Petro tras las críticas por el mural cubierto en Medellín y defendió la decisión de la Alcaldía.

‘Haré respetar la ciudad’: la respuesta de Fico al presidente Petro tras la polémica por el mural en Medellín

El alcalde Federico Gutiérrez le respondió a Petro luego de que el presidente cuestionara la decisión de la Alcaldía de Medellín de cubrir con pintura gris un mural realizado en un muro del deprimido de la avenida San Juan, cerca de La Alpujarra.

La controversia comenzó después de que un grupo de personas pintara un mural con mensajes alusivos a «Antifa» y al aniversario del denominado «Cartel de Argel».

Según la alcaldía, la intervención se realizó sin la autorización exigida por el Acuerdo 010 de 2020, que regula el uso del espacio público en Medellín.

Tras las críticas que surgieron por la decisión de borrar el mural, el presidente Gustavo Petro publicó un mensaje en su cuenta de X en el que afirmó: «Alcalde del fascio de Medellín, pintar arte no es vandalismo. Vándalos son los que tapan el arte con pintura gris y censuran libros». En la misma publicación también lanzó cuestionamientos sobre el manejo de recursos públicos y campañas políticas.

Horas después, Gutiérrez le respondió desde la misma red social y defendió la actuación de su administración.

«A los que les gusta que vuelvan nada la ciudad, los invito para que sean voluntarios y donen las fachadas de sus casas para que la pinten como quieran. Mientras yo sea alcalde de Medellín, haré respetar la ciudad», escribió el mandatario.

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Además del mensaje en X, el acalde de Medellín reiteró que el mural fue intervenido porque no contaba con los permisos exigidos para ocupar el espacio público y anunció que solicitó a la defensora del Pueblo, Iris Marín, investigar la presunta participación de dos funcionarios de esa entidad en la actividad donde fue pintado el mural.

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El alcalde sostuvo que no se trató de una expresión artística autorizada, sino de una intervención realizada sin el cumplimiento de la normativa vigente, por lo que aseguró que el Distrito actuó en compañía de la Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana para cubrir el mural.

Petro, estás loco de remate.

Hay algo que no podrás detener con más mentiras, discursos, ni trinos: el tiempo. Te quedan 31 días y 15 horas. ⏳ Cada minuto que pasa se acerca más el 7 de agosto de 2026. Nosotros no somos como ustedes. Recuerdas lo que hiciste con Guanumen en… https://t.co/MEGoIBdqKf — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) July 6, 2026

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