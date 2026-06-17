‘Loco demente’: Fico Gutiérrez denunciará a Petro por sus acusaciones

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Resumen: Federico Gutiérrez respondió a las acusaciones del presidente Gustavo Petro sobre un supuesto fondo en Miami y anunció una denuncia por injuria y calumnia.

La denuncia contra Petro anunciada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, elevó la tensión política entre ambos dirigentes luego de las declaraciones realizadas por el presidente durante un consejo de ministros.

La controversia surgió después de que Petro asegurara que habría descubierto un supuesto fondo en Miami vinculado al alcalde de Medellín.

Según el jefe de Estado, dicho fondo recibiría recursos de empresarios de diferentes nacionalidades para financiar campañas de desprestigio contra el Gobierno Nacional.

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Ante estas afirmaciones, Gutiérrez reaccionó a través de su cuenta en la red social X con un mensaje en el que rechazó de manera contundente los señalamientos del presidente.

“Loco demente. Tu incapacidad de gobernar la tratás de disfrazar con montajes y mentiras. Va tu denuncia penal por injuria y calumnia. Ya pronto cesará la horrible noche”, escribió el alcalde de Medellín.

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Las declaraciones se conocen pocos días antes de la segunda vuelta presidencial. En recientes intervenciones públicas, Gutiérrez ha reiterado sus críticas al Gobierno Nacional y ha cuestionado la gestión del presidente, a quien calificó recientemente de haber liderado un mandato marcado por errores y dificultades para el país.

Loco demente.

Tu incapacidad de gobernar la tratás de disfrazar con montajes y mentiras.

Va tu denuncia penal por injuria y calumnia.

Ya pronto cesará la horrible noche 🇨🇴 https://t.co/nMbMnNCCSl — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) June 17, 2026

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