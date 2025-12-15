Resumen: Federico Gutiérrez rechazó los recientes ataques del ELN, incluyendo el atentado en La Lizama y hechos violentos en Antioquia, y advirtió que el país vive momentos críticos.

‘Nos devolvieron a las peores épocas’: Fico Gutiérrez rechazó el atentado contra el peaje La Lizama, Santander

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció con contundencia frente a la escalada de hechos violentos atribuidos al Ejército de Liberación Nacional (ELN) ocurridos en distintas regiones del país durante las últimas horas, calificando la situación como “muy grave” y advirtiendo que Colombia está regresando a uno de sus momentos más oscuros en materia de orden público.

“Muy grave lo que está pasando en el país. Nos devolvieron a las peores épocas”, expresó el mandatario al referirse a los recientes ataques y actos intimidatorios perpetrados por este grupo armado ilegal.

Gutiérrez se refirió puntualmente al atentado con explosivos contra el peaje La Lizama, en Barrancabermeja, que dejó personas heridas y generó graves daños a la infraestructura vial.

Asimismo, mencionó la quema de un bus de transporte público en la vía Medellín–Costa Caribe, a la altura del municipio de Valdivia, hecho que puso en riesgo la vida de los pasajeros y afectó la movilidad en este importante corredor del norte antioqueño.

El alcalde también alertó sobre la aparición de banderas alusivas al ELN en distintos puntos del Valle de Aburrá, específicamente en la vía a Caldas (sentido norte–sur) y en el municipio de Copacabana, hechos que calificó como actos de intimidación y propaganda armada.

“Rechazo total a estos actos violentos”, afirmó Gutiérrez, quien advirtió que este tipo de acciones buscan sembrar miedo en la ciudadanía.

El mandatario insistió en que Colombia atraviesa momentos muy difíciles y reiteró la necesidad de una respuesta firme del Estado para proteger a la población civil, garantizar la movilidad y evitar que los grupos armados ilegales continúen fortaleciendo su accionar violento.

