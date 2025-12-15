Atentado en Santander: explosión en el peaje La Lizama atribuida al ELN

Resumen: Un atentado con explosivos destruyó el peaje La Lizama en Santander. Una trabajadora resultó herida y autoridades atribuyen el ataque al ELN.

Un atentado en el peaje La Lizama generó pánico y graves afectaciones a la infraestructura vial en la madrugada de este lunes 15 de diciembre, luego de que una carga explosiva destruyera por completo la estación ubicada en la vía que comunica a Bucaramanga con Barrancabermeja, en el departamento de Santander.

El hecho se registró hacia las 2:30 de la mañana, cuando dos hombres que se movilizaban en motocicletas llegaron al lugar, realizaron disparos al aire y obligaron a evacuar a los trabajadores del peaje. Posteriormente, abandonaron una motocicleta cargada con explosivos que detonó minutos después, causando la destrucción total de la estructura.

Como resultado del ataque, una funcionaria del peaje resultó herida y fue trasladada a un centro asistencial, donde recibe atención médica.

Las autoridades confirmaron que no se registraron víctimas fatales, aunque el atentado provocó temor entre los habitantes de la zona y los usuarios de este importante corredor vial del Magdalena Medio.

Aunque la vía permanece habilitada de manera parcial, las autoridades recomendaron a los conductores movilizarse con precaución y atender las indicaciones de la Fuerza Pública, mientras se evalúan los daños estructurales y se restablece completamente el paso.

Desde la Gobernación de Santander se ordenó reforzar la presencia del Ejército y la Policía en la zona para prevenir nuevos hechos de violencia. Además, se anunció una recompensa de hasta $50 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables del atentado.

Las autoridades habilitaron las líneas 123 de la Policía, 165 del Gaula y 107 del Ejército Nacional para recibir información de la ciudadanía, reiterando el llamado a denunciar cualquier hecho sospechoso que pueda poner en riesgo la seguridad del departamento.

