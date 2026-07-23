‘¡Qué burla!’ Fico Gutiérrez cuestiona las versiones sobre el traslado de alias ‘Pocho’

Resumen: El traslado de alias 'Pocho' a la cárcel de La Dorada generó la reacción del alcalde Federico Gutiérrez, quien cuestionó el manejo del caso y lanzó críticas a la política de paz total.

El traslado de alias ‘Pocho’ a la cárcel de alta y media seguridad de La Dorada, en Caldas, provocó una reacción del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien cuestionó el manejo que se le ha dado al caso tras el escándalo por la parranda vallenata realizada en la cárcel de Itagüí.

A través de ‘X’, el mandatario paisa calificó la situación como una «burla» y aseguró que el episodio, que comenzó con la fiesta protagonizada por varios cabecillas de estructuras criminales recluidos en ese centro penitenciario, terminó convirtiéndose en un nuevo escándalo por las versiones contradictorias sobre el traslado y la ubicación de alias ‘Pocho’.

«¡Qué burla! Lo que empezó con una parranda en una cárcel terminó convertido en un nuevo escándalo», expresó Gutiérrez.

Además, recordó que Paulo Andrés Torres Flórez, conocido como alias ‘Pocho’, es señalado como máximo cabecilla de la estructura criminal La Agonía, con injerencia en la comuna 13 de Medellín.

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El alcalde también lanzó críticas al Gobierno Nacional y relacionó el caso con la política de paz total. Según manifestó, mientras se impulsan procesos con organizaciones criminales, aún existen interrogantes sobre el manejo de personas condenadas por delitos graves.

«¿Así es como funciona la mal llamada ‘paz total’? Mientras el Gobierno premia a los bandidos, los colombianos seguimos sin respuestas claras y con instituciones cada vez más debilitadas», afirmó.

Las declaraciones se conocieron luego de que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmara que el privado de la libertad fue trasladado desde La Picota, en Bogotá, hacia la cárcel de La Dorada. La entidad explicó que la decisión hace parte de medidas orientadas a mantener el orden y la disciplina dentro del sistema penitenciario y precisó que el operativo fue realizado por los Grupos Especiales del Inpec.

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Alias ‘Pocho’ cumple una condena de 20 años por los delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir agravado. Su nombre volvió a tomar relevancia tras conocerse la fiesta celebrada en la cárcel de Itagüí, un caso que derivó en investigaciones disciplinarias y en el traslado de varios internos involucrados.

¡Qué burla! Lo que empezó con una parranda en una cárcel terminó convertido en un nuevo escándalo. Alias “Pocho”, uno de los más temidos delincuentes del Valle de Aburrá, máximo cabecilla de la estructura criminal La Agonía, con injerencia criminal en la comuna 13 de Medellín,… https://t.co/MmFoHNTMaK — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) July 23, 2026

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