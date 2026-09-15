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Resumen: Fico arremetió contra los Quintero, cuestionó las demoras judiciales y pidió avanzar en las investigaciones por presunta corrupción.

‘Que no dilaten más’: Fico arremetió contra los aplazamientos del caso Quintero

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, volvió a cuestionar públicamente el avance de los procesos judiciales relacionados con presuntos hechos de corrupción durante la administración del exalcalde Daniel Quintero y pidió a la justicia acelerar las actuaciones contra los investigados.

Durante sus declaraciones, Gutiérrez aseguró que, a su juicio, existe un patrón de aplazamientos que estaría retrasando las investigaciones.

El mandatario calificó el caso como un “macrocaso de corrupción” y pidió que las autoridades judiciales determinen las responsabilidades correspondientes.

“Yo les digo, hay una cosa clara, por lo menos en toda la sociedad colombiana y la sociedad de Medellín que hay un acuerdo: no hay duda alguna de que esta gente se robó la ciudad”, afirmó Gutiérrez, quien ha señalado en diferentes ocasiones al exalcalde y a personas de su círculo político.

El alcalde también se refirió a las investigaciones que involucran a Miguel Quintero Calle, hermano del exmandatario. Según Gutiérrez, durante una audiencia se habría mencionado el supuesto cobro de un porcentaje relacionado con contratos del Área Metropolitana. Estas afirmaciones hacen parte de los señalamientos que deberán ser esclarecidos dentro de los procesos judiciales.

Gutiérrez insistió en su llamado para que las audiencias no continúen aplazándose. “Hombre, que no dilaten más. Que no dilaten más”, manifestó.

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El mandatario también cuestionó que los procesos se estén manejando de manera separada y sostuvo que la justicia debería analizar las investigaciones como una estructura conjunta.

En ese sentido, mencionó a Daniel Quintero, a su hermano y a otros señalados como parte de una presunta estructura criminal, aunque serán las autoridades judiciales las encargadas de establecer responsabilidades.

En medio de su intervención, Gutiérrez lanzó una comparación que generó atención: “Ni Alibaba se atrevió tanto. Alibaba era 40 ladrones, estos ya van 59”, dijo al referirse al número de personas que, según sus señalamientos, estarían involucradas en las investigaciones.

Finalmente, el alcalde pidió a la justicia “pararse firme” para evitar nuevas demoras y garantizar el avance de los procesos.

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