Atlético Nacional anuncia prioridad y precios preferenciales para abonados en la venta de boletas para la final de la Copa

Atlético Nacional ha dado inicio al proceso de venta de boletería para el próximo partido, otorgando prioridad de compra y un precio preferencial a todos sus abonados del semestre.

La estrategia busca recompensar la fidelidad de sus seguidores, asegurando que tengan la primera opción para adquirir su entrada.

Durante el transcurso de hoy, miércoles 10 de diciembre, la mayoría de los abonados recibirá un enlace directo a su correo electrónico registrado en la plataforma Tribuna Verde, lo que facilitará la compra de su ubicación habitual.

Una de las novedades más importantes y de mayor énfasis recae en los abonados de la Tribuna Norte.

Debido a la disposición de que esta tribuna estará reservada exclusivamente para la hinchada visitante, estos abonados no recibirán el enlace de compra a su correo.

No obstante, el club ha garantizado que mantendrán su estatus de prioridad. Los seguidores de la Norte deberán ingresar directamente a www.tribunaverde.com.co con su usuario y contraseña habituales para acceder a la compra.

Allí podrán escoger entre las ubicaciones disponibles en las demás tribunas del estadio.

El periodo de exclusividad y prioridad para todos los abonados, incluyendo a los de Norte, estará vigente hasta el viernes a las 8:00 a.m.

Este plazo es crucial, ya que les permite asegurar su asiento antes de la apertura al público general.

Una vez transcurrido este límite, todas las ubicaciones que no hayan sido adquiridas por los abonados serán liberadas y entrarán en el circuito de venta regular, disponibles para el público en general.

La venta de la boletería suelta para el público en general está programada para comenzar el viernes a las 10:00 a.m.

El club recalca que la disponibilidad de silletería en esta fase dependerá de las ubicaciones restantes después de cumplir con las compras prioritarias de los abonados y otros compromisos con aliados comerciales.

Se reitera que la Tribuna Norte estará completamente destinada a la afición visitante, por lo que estas entradas no estarán disponibles para la venta al público local.

