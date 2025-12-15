‘Debería ir a la cárcel’: Fico Gutiérrez arremete contra senadora Zuleta por presuntas presiones para evitar capturas

Resumen: El alcalde Federico Gutiérrez afirmó que la senadora Isabel Zuleta no solo debería perder su curul, sino ir a la cárcel por presuntas interferencias en capturas y operaciones militares.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, pidió que la senadora Isabel Zuleta del Pacto Histórico no solo pierda su curul, sino que vaya a la cárcel por presuntos delitos relacionados con interferencia en operaciones de seguridad y obstrucción de capturas de jefes criminales.

“En mi concepto esta señora no solamente debería perder su curul, sino que además debería ir a la cárcel por otros delitos”, afirmó contundemente el mandatario local durante una declaración pública que se produce tras una reunión entre la cúpula militar y policial con la senadora, convocada después de las revelaciones sobre posibles interferencias en asuntos de seguridad.

Presiones a generales de la República

Gutiérrez hizo referencia a las recientes revelaciones de la revista Semana sobre presuntas presiones de Zuleta a altos mandos militares: “Muestra que generales de la República, tanto del Ejército como de la Policía, han sido presionados para que no exista operatividad en contra, por ejemplo, de las FARC, eso es gravísimo”.

El alcalde cuestionó para quién trabaja realmente la senadora: “Ahí es donde uno ve cómo infiltraron el Estado, cómo gente que trabaja para esas organizaciones criminales, al parecer, termina en cargos tan importantes como estos”.

Baja operatividad contra estructuras criminales

Gutiérrez relacionó las presuntas interferencias de Zuleta con la baja operatividad contra ciertas estructuras criminales: “Ahí es donde usted va entendiendo por qué la baja operatividad, por ejemplo, contra el Frente 36 de las FARC y otras actividades de las FARC en el país, y aquí es donde usted va entendiendo por qué al ELN ‘le hacen pasito’, al Clan del Golfo hacen algunas operaciones”.

Gutiérrez reveló que ya ha radicado denuncias formales contra la senadora: “Nosotros ya hemos radicado unas denuncias ante la Corte Suprema y esperamos que haya resultados”.

Las acusaciones del mandatario contrastan con la posición oficial del Ministerio de Defensa. En el encuentro que contó con la presencia del ministro Pedro Sánchez, se abordaron los señalamientos desde una perspectiva institucional: “Con la información disponible se confirmó que no hubo ninguna interferencia de parte de la senadora Isabel Zuleta que hubiera afectado el flujo normal de las operaciones o el actuar de la fuerza pública”, señaló Sánchez, quien defendió el rol de Zuleta como “su actividad legítima como congresista y como defensora de derechos humanos”.

Procesos judiciales en curso

En el Consejo de Estado avanza un proceso de pérdida de investidura contra Zuleta porque la parlamentaria le pidió al INPEC trasladar a nueve jefes criminales en junio a un evento en La Alpujarra, en Medellín, para hablar en tarima junto al presidente Petro, quien celebraba la ‘Paz Urbana’.

Además, en septiembre de 2025 la Corte Suprema de Justicia inadmitió una denuncia contra la senadora por presunta interferencia en la captura de Juan Pablo Taborda, alias ‘Yordi’, presunto cabecilla de la banda La Terraza, aunque un magistrado salvó su voto pidiendo que se investigara el caso.

Zuleta es coordinadora del Gobierno en la denominada ‘Paz Urbana’, una rama de la política de ‘Paz Total’ del gobierno de Gustavo Petro para dialogar con las bandas criminales del Valle de Aburrá, un rol que mantiene bajo escrutinio de las autoridades judiciales.

