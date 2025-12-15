El fútbol colombiano se prepara para vivir el desenlace de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2025.

Este martes 16 de diciembre, Deportes Tolima recibirá al Junior FC en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué a partir de las 7:30 de la noche, en el partido de vuelta que definirá al campeón del segundo semestre.

El encuentro llega con una notable ventaja para el equipo barranquillero, que en el juego de ida se impuso de manera contundente con un marcador de 3-0, obligando al conjunto ‘Pijao’ a buscar una remontada épica en su casa.

Ante la trascendencia y el alto nivel de exigencia que implica un partido de esta magnitud, la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) dio a conocer la lista de los árbitros encargados de impartir justicia en este crucial compromiso.

La designación recayó en un experimentado equipo de jueces, buscando garantizar la mayor imparcialidad y acierto en las decisiones que se tomen en el terreno de juego.

Definidas las designaciones arbitrales para la gran final de la Liga BetPlay II-2025

El central elegido para dirigir las acciones es Andrés Rojas, del colegio arbitral de Bogotá, una figura ya habitual en partidos clave del fútbol nacional.

Estará asistido en las bandas por Alexander Guzmán, representante de Norte de Santander, y Jhon Gallego, del departamento de Caldas, como 1 y 2 respectivamente.

Como cuarto árbitro, fue designado José Ortiz, también proveniente de Norte de Santander, completando así el cuarteto en el campo.

Finalmente, y como es habitual en las instancias decisivas, la tecnología del VAR tendrá un papel fundamental.

El sistema estará bajo la supervisión de Leonard Mosquera, del departamento de Antioquia, quien fungirá como VAR principal, y Paula Fernández, de Bogotá, en el rol de AVAR.

La conformación de esta nómina arbitral busca asegurar un desarrollo transparente y ajustado a las reglas para la gran final que coronará al último campeón del año.

