Resumen: Fico Gutiérrez responde a la polémica por el mural borrado en Medellín y anuncia investigación contra la Defensoría del Pueblo.

Fico Gutiérrez advierte que ‘nadie está por encima de la ley’ tras polémica por mural en Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, defendió en rueda de prensa el cumplimiento de la norma sobre el uso del espacio público, en medio de la polémica por la eliminación de un mural con el mensaje «Defensiva Antifa», pintado el pasado 4 de julio en un puente de la Avenida Ferrocarril con San Juan, cerca de La Alpujarra.

El mandatario fue enfático al señalar que no existe controversia alguna sobre lo ocurrido: «yo como alcalde de Medellín, tengo que hacer cumplir la norma», afirmó, al tiempo que aclaró que la alcaldía respalda el arte urbano a través de las mesas de grafiti y los murales de gran formato en el centro de la ciudad, curados por la Secretaría de Cultura.

Sin embargo, insistió en que lo sucedido el pasado sábado no correspondía a una expresión artística, sino a un daño deliberado al espacio público.

Uno de los puntos más críticos de su intervención fue el señalamiento a funcionarios de la Defensoría del Pueblo que, según el alcalde, acompañaron la intervención sobre el mural.

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«Un funcionario público no puede hacer eso», dijo, y agregó que envió una carta pidiendo investigar disciplinariamente a los implicados. Gutiérrez confirmó que se reunirá con la directora de la entidad para tratar este y otros temas relacionados con víctimas del conflicto armado.

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El mandatario también hizo referencia a los panfletos alusivos al aniversario de la «Carta de Argel» hallados en el mismo lugar, que según sectores de la administración y concejales, contendrían mensajes atribuidos al ELN.

Frente a esto, reiteró que la norma debe cumplirse «así a algunos muy poquitos les choque» y advirtió que no permitirá que la ciudad caiga en la anarquía.

Gutiérrez cerró su intervención asegurando que gobierna «para todos los ciudadanos» y que continuará haciendo respetar el orden en Medellín hasta el final de su mandato en 2027.

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