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    ¡Por no acatar las órdenes de un juez! MinTrabajo tendrá que pagar arresto y multa

    Katherine Miranda buscaba información clara y detallada sobre las actuaciones y el rol del Ministerio de Trabajo en RTVC

    Publicado por: SoloDuque

    MinTrabajo convocaría a huelga general por tras hundimiento de la consulta popular
    Foto de X @AntonioSanguino
    ¡Por no acatar las órdenes de un juez! MinTrabajo tendrá que pagar arresto y multa

    Resumen: Al evadir la respuesta del derecho de petición y, posteriormente, ignorar la orden de la tutela, el juez procedió a aplicar las sanciones correspondientes por desacato a la autoridad judicial.

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    Minuto30.com .- Un fuerte revés judicial sacude al Ministerio de Trabajo. En las últimas horas, se confirmó que el titular de esta cartera, Antonio Sanguino, deberá enfrentar una dura sanción por no acatar las órdenes de un juez de la República.

    El Juzgado 20 Laboral del Circuito de Bogotá emitió un contundente fallo en el que ordena cinco días de arresto contra el alto funcionario, sumado a una multa equivalente a tres salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMLMV).

    El origen de la sanción: un desacato a Katherine Miranda

    La drástica medida judicial tiene su origen en un choque político y administrativo con el Congreso. El juzgado determinó que el ministro Sanguino incurrió en un desacato a un fallo de tutela previo.

    Dicha tutela le ordenaba de manera perentoria dar respuesta a un derecho de petición presentado por la representante a la Cámara, Katherine Miranda. La congresista buscaba obtener información clara y detallada sobre las actuaciones y el rol del Ministerio de Trabajo en la entidad de medios públicos RTVC.

    Al evadir la respuesta del derecho de petición y, posteriormente, ignorar la orden de la tutela, el juez procedió a aplicar las sanciones correspondientes por desacato a la autoridad judicial.

    Esta decisión reafirma la obligatoriedad que tienen todos los funcionarios públicos, sin importar su rango, de responder a los mecanismos de control político y respetar los tiempos establecidos por la ley para los derechos de petición.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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