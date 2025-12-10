Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8
    Fotos y Videos

    De la violencia al liderazgo: las mujeres que transforman Medellín con la estrategia ‘Decididas’

    ‘A Medellín la han sacado adelante las mujeres’, dijo Fico al reconocer a 600 beneficiarias de la estrategia Decididas.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Fico reconoce a 600 mujeres de programa Decididas
    Foto de cortesía.
    De la violencia al liderazgo: las mujeres que transforman Medellín con la estrategia ‘Decididas’

    Resumen: El alcalde Federico Gutiérrez entregó reconocimiento a 600 mujeres beneficiarias de la estrategia Decididas, que en 2025 acompañó a 1.091 mujeres para fortalecer su autonomía económica y social en Medellín.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de las Mujeres, entregó un reconocimiento a 600 participantes de la estrategia Decididas, un proceso que durante el año 2025 brindó acompañamiento integral a 1.091 mujeres para fortalecer su autonomía económica, emocional y social.

    El alcalde Federico Gutiérrez destacó el papel fundamental de las mujeres en la transformación de la ciudad: “A Medellín lo han sacado adelante las mujeres, hace 30 años esta era la ciudad más violenta del mundo y quienes más sufrieron fueron las mujeres de nuestra ciudad. Quedaron solas, criando a sus hijos o los perdieron, pero salieron adelante pese a las dificultades”.

    El mandatario local enfatizó que si las mujeres fueron capaces de salir adelante solas, ahora con apoyo institucional pueden lograr aún más.

    “De esto se trata, estoy convencido que estos programas y que lo que tiene que hacer la alcaldía es darles el impulso para que ustedes tomen la decisión. Por eso creo que no puede existir un mejor nombre para este programa como Decididas”, agregó.

    Una estrategia integral de empoderamiento

    La estrategia Decididas hace parte del proyecto de Promoción de la Autonomía Económica para las Mujeres y está dirigida a mayores de 18 años provenientes de contextos diversos, entre ellos mujeres rurales, jefas de hogar, jóvenes, adultas mayores, indígenas, cuidadoras, recicladoras, firmantes de paz, víctimas de violencias o del conflicto armado y trabajadoras con empleos informales.

    La ruta de acompañamiento se desarrolló en tres componentes que fortalecieron integralmente a las participantes.

    La fase de sensibilización abordó la reflexión sobre derechos, el cuidado y la autonomía; la etapa de orientación se centró en la toma de decisiones y la definición del proyecto de vida; y el componente de acompañamiento ofreció asesorías individuales y grupales.

    Este último componente facilitó el acceso al empleo, impulsó iniciativas productivas y fortaleció emprendimientos, integrando formación en habilidades digitales, financieras y administrativas que permiten a las mujeres desarrollar sus proyectos de vida con mayor autonomía.

    De manera complementaria, la Secretaría de las Mujeres asesoró a 1.455 mujeres en derechos sexuales y reproductivos y acompañó a 3.000 en procesos de promoción de la salud mental, logrando el 100% de las metas anuales establecidas para 2025.

    La estrategia Decididas se consolida como una de las apuestas más importantes de la alcaldía para garantizar que las mujeres de Medellín cuenten con herramientas reales que les permitan alcanzar su autonomía económica, fortalecer su proyecto de vida y superar las barreras que históricamente han enfrentado.

    Fico reconoce a 600 mujeres de programa Decididas

    Foto de cortesía.

    Fico reconoce a 600 mujeres de programa Decididas

    Foto de cortesía.

    Fico reconoce a 600 mujeres de programa Decididas

    Foto de cortesía.

