Resumen: En la ceremonia del Premio Nobel de la Paz en Oslo, Ana Corina Sosa leyó el conmovedor discurso de su madre, María Corina Machado, quien no pudo asistir pero prometió un pronto reencuentro en la misma ciudad. El mensaje central se enfocó en la inquebrantable convicción de que "todos los seres humanos nacen para ser libres" y el retorno a la alegría y la democracia en Venezuela, prometiendo la liberación de presos políticos y el recibimiento de miles de migrantes que regresarán a "la vida luminosa" que les espera. Machado dedicó el premio a los millones de venezolanos anónimos que han arriesgado todo, afirmando que el futuro de paz y libertad de la nación es un acto de amor y pertenece a ellos.

El mundo de pie tras el conmovedor discurso de María Corina Machado leído por su hija en Oslo

El mundo se puso de pie tras el emotivo discurso de la líder opositora venezolana María Corina Machado, leído por su hija, Ana Corina Sosa, en la solemne ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz celebrada hoy en Oslo.

Aunque la galardonada no pudo estar presente, su poderosa voz y mensaje de esperanza resonaron en el auditorio, prometiendo un futuro de libertad y reencuentro para Venezuela.

La jornada inició con una nota de inmensa felicidad cuando Ana Corina Sosa anunció que su madre, a pesar de la ausencia en la ceremonia, cumpliría su promesa y la abrazarían en Oslo en solo unas horas.

El discurso, cargado de profundo simbolismo, se centró en la esencia de la lucha venezolana: la inquebrantable convicción de la libertad.

“Desde el comienzo creímos en algo simple e inmenso: todos los seres humanos nacen para ser libres. Esa convicción es nuestra alma nacional”, transmitió Ana Corina Sosa en nombre de su madre, recordando la tradición de Venezuela de abrir “los brazos a migrantes y exiliados de todo el mundo.”

Uno de los momentos más impactantes fue la descripción del anhelado futuro que espera a la nación. “Venezuela volverá a respirar. Volveremos a abrazar de nuevo, volveremos a enamorarnos de nuevo”, escribió la Premio Nobel de Paz.

Entre otra de las frases más conmovedoras, se escuchó de la lectura, “abriremos las puertas de las cárceles y veremos salir el sol a miles de inocentes que fueron encarcelados injustamente,” prometió Machado.

María Corina ve cerca el regreso de la normalidad: abuelas contando historias de valor a sus nietos, estudiantes debatiendo sin miedo y calles llenas de risas y música.

Machado aseguró que “Todas las alegrías simples que el mundo da por sentadas volverán a ser nuestras.” Con una voz de profunda esperanza, anunció una de las “imágenes más conmovedoras de nuestro tiempo: el regreso de los nuestros a casa.”

La líder se comprometió a estar en la frontera, específicamente en el puente Simón Bolívar, el mismo lugar donde una vez lloró al ver a miles de venezolanos irse, para “recibirlos de vuelta a la vida luminosa que nos espera.”

“Nuestro viaje hacia la libertad siempre ha vivido dentro de nosotros. Estamos regresando a nosotros mismos. Estamos regresando a casa,” afirmó.

En un emotivo cierre, María Corina Machado rindió homenaje a quienes han sostenido esta larga travesía, identificando a la paz como “un acto de amor” que ya ha puesto en marcha el futuro del país.

Su discurso rindió homenaje a los presos políticos, perseguidos y sus familias; a los periodistas que “se negaron a callar” y los artistas que llevaron la voz de Venezuela al mundo.

Asimismo tuvo palabras de reconocimiento a su equipo, maestros, activistas y líderes internacionales; a su propia familia, a quienes agradeció por sostenerla durante toda su vida.

El honor más alto, sin embargo, lo reservó para los ciudadanos de a pie. Ana Corina Sosa cerró el discurso con las palabras de su madre, dedicando el reconocimiento a la gente común.

“A los millones de venezolanos anónimos que arriesgan su hogar, su familia y sus vidas. A ellos pertenece este honor, este día y este futuro. Gracias”.

El mensaje de María Corina Machado se consolida como un llamado global a la justicia y un faro de esperanza para la restauración de la democracia y la paz en Venezuela, un futuro que, según sus palabras, está guiado por el amor.

