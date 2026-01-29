Resumen: El alcalde Fico reveló que en 44 minutos cayó la lluvia de todo un mes en Medellín. En un solo pico se registraron 180 milímetros. Así explicó por qué colapsó la ciudad el miércoles.

‘Un aguacero berraco’: Fico revela que en 44 minutos cayó la lluvia de todo un mes y explica por qué colapsó Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reveló que el aguacero del pasado miércoles 28 de enero fue un evento meteorológico extremo en el que cayó, en apenas 44 minutos, la cantidad de lluvia que normalmente se registra en todo un mes.

Según explicó Gutiérrez, lo normal en el mes de enero en las zonas del Poblado, especialmente en puntos como el INEM (al lado de Monterrey) y Las Vegas, es un promedio de 85 milímetros de agua. Sin embargo, el miércoles, solo en 44 minutos se registraron 87 milímetros.

Pero el dato más impactante que reveló el alcalde fue que en un solo pico de lluvia, registrado a las 3:10 de la tarde, se alcanzaron precipitaciones de más de 180 milímetros.

El mandatario explicó que lo que se vivió fue una creciente de quebradas como La Poblada, La Presidenta, La Escopetería y La Huacatala, que básicamente colapsaron el sector sur-oriental de la ciudad.

“El río nunca se desbordó, se desbordaron fueron las quebradas. Ninguna quebrada tiene la capacidad hidráulica básicamente para aguantar ese lapo de agua que cayó en unos momentos puntuales”, aclaró el alcalde, desmintiendo versiones que circulaban sobre el desbordamiento del río Medellín.

Balance positivo: sin víctimas mortales

A pesar de la magnitud del aguacero y las afectaciones materiales, el alcalde destacó que lo más importante es que no se registraron pérdidas de vidas humanas ni personas heridas.

“Daños materiales en vía pública, en lodo, algunos vehículos, pero no tenemos ni pérdidas de vidas humanas, ni pérdidas de reportes de vidas de animales, ni tenemos personas heridas. Ese es el balance importante”, enfatizó el mandatario.

Gutiérrez reveló que durante la emergencia se recibieron aproximadamente 250 llamadas al 123, y que se trabajó de manera coordinada con todas las entidades del distrito.

Le puede interesar: ¡Hechos en casa! Metro de Medellín ensamblará 12 de sus 13 nuevos trenes en los talleres de Bello

“Yo estuve al frente del PMU (Puesto de Mando Unificado) toda la tarde, y toda la noche. Se trabajó con EPM, con Secretaría de Movilidad, con Infraestructura, con Empresas Varias, porque toda la noche se hizo limpieza también en las vías”, relató el alcalde.

Sectores afectados y trabajos de recuperación

El mandatario confirmó que hay muchos locales comerciales afectados, especialmente en la zona del Poblado, que ya están en proceso de reclamación con las aseguradoras.

Además, reveló que todavía se están atendiendo algunas emergencias porque hay zonas específicas en El Poblado donde personas no tienen paso para llegar a sus casas, situación que se está solucionando con el apoyo de las cuadrillas de emergencia.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

“Ya estamos en la reconstrucción de las vías que se dañaron, especialmente en el sector al frente del Éxito del Poblado”, informó Fico, explicando que el daño en esa vía ocurrió porque la quebrada que pasa por debajo no tuvo la capacidad para manejar el volumen de agua.

“Esa cobertura, al no tener esa capacidad, lo que hizo fue levantar en ese momento el pavimento”, detalló el alcalde sobre el fenómeno que arrancó literalmente la capa asfáltica en varios puntos.

Gutiérrez destacó el trabajo de más de 300 o 400 personas entre todos los equipos de la Alcaldía, Empresas Varias y EPM, que trabajaron durante toda la noche para restablecer la normalidad en la ciudad.

“El árbol de la Transversal Superior, tomó toda la noche ese trabajo. Es que habían emergencias por muchas partes”, recordó el mandatario.

“Seguimos todavía recibiendo algunos reportes y atendiendo la emergencia. Yo he estado todo el tiempo pendiente de eso”, concluyó Federico Gutiérrez, quien aseguró que los daños materiales se van recuperando gradualmente.

Enero 2026: un mes históricamente lluvioso

Los datos de Corantioquia confirman que enero de 2026 fue un mes inusualmente lluvioso en Antioquia. El departamento registró un acumulado promedio de precipitación de 242 milímetros, cuando el valor histórico para este mes es de apenas 87 milímetros.

En el Valle de Aburrá, los datos del SIATA indican acumulados entre 30 y 90 milímetros durante la última semana, con mayor persistencia en el sur del Valle y en el Oriente cercano, donde se observaron valores entre 60 y 120 milímetros.

Este volumen extraordinario de lluvias en tan poco tiempo provoca que los suelos y cuerpos de agua superficiales colapsen, aumentando los niveles de saturación y reduciendo la capacidad de infiltración, lo que eleva la probabilidad de inundaciones y deslizamientos.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados con los boletines oficiales del IDEAM, el SIATA y las autoridades ambientales, evitar zonas de riesgo durante lluvias prolongadas y fortalecer el trabajo comunitario en la limpieza de drenajes y alcantarillas.

Más noticias de Medellín