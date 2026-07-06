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Resumen: Federico Gutiérrez respondió al llamado de Iván Cepeda a la desobediencia civil, defendió la elección de Abelardo De la Espriella y lanzó fuertes críticas contra el senador.

‘Están activando las primeras líneas’: Fico lanzó grave advertencia tras el llamado a la desobediencia civil de Iván Cepeda

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, respondió con dureza al llamado a la desobediencia civil realizado por el senador Iván Cepeda tras las elecciones presidenciales y aseguró que ese tipo de pronunciamientos buscan generar desorden e incentivar hechos de violencia en el país.

Durante una rueda de prensa, el mandatario paisa defendió la elección de Abelardo De la Espriella como presidente electo y cuestionó que algunos sectores políticos se nieguen a reconocer los resultados de las urnas.

«Sale el senador Iván Cepeda a decir que no reconoce a Abelardo De la Espriella como presidente electo. Abelardo De la Espriella les ganó en términos democráticos y lo superó en número de votos», afirmó Gutiérrez.

El alcalde sostuvo que el triunfo del presidente electo se dio, según él, pese a diferentes dificultades durante la campaña.

«Ganó inclusive en contra de la corrupción, de la chequera del Gobierno Petro e incluso de la actuación del voto fusil de las estructuras criminales en diferentes territorios del país», expresó.

En su intervención, Gutiérrez también criticó el llamado a la desobediencia civil promovido por Cepeda y aseguró que, aunque se presente como una movilización pacífica, detrás existirían intereses para alterar el orden público.

«Al mismo tiempo van activando las primeras líneas y el ELN regado en diferentes universidades, infiltrando y tratando de generar desorden», manifestó.

La polémica surgió después de que Iván Cepeda manifestara públicamente que no reconocerá a Abelardo De la Espriella como presidente electo e invitara a la ciudadanía a ejercer la desobediencia civil de manera pacífica.

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Ese pronunciamiento ha provocado respuestas de varios dirigentes políticos. En el caso de Federico Gutiérrez, el alcalde defendió la legitimidad de la elección presidencial y advirtió que ese tipo de mensajes podrían derivar, según su interpretación, en escenarios de alteración del orden público.

El alcalde fue más allá y lanzó una advertencia sobre el ambiente político que vive el país.

«Quieren incendiar a Colombia. Sale ahora este senador Iván Cepeda, que perdió las elecciones, a incitar; sale Petro a incitar y simplemente en sus mensajes ponen la palabra ‘pacífica’ cuando ellos son los que les encanta generar violencia», aseguró.

Frente a ese panorama, Gutiérrez afirmó que desde Medellín mantendrá una postura de defensa institucional y convocó a otros mandatarios regionales a actuar de manera coordinada.

«Yo, como alcalde de Medellín, estoy para defender la ciudad también y hago el mismo llamado a diferentes alcaldes y gobernadores del país, porque no puede pasar lo mismo que hicieron hace cuatro años, cuando trataron de incendiar el país e hicieron mucho daño», dijo.

Finalmente, el mandatario reiteró que las instituciones deben actuar dentro del marco constitucional para preservar el orden y evitar hechos de violencia.

«Aquí están las instituciones que tienen que responder dentro de la Constitución y la ley. Vamos a hacer que eso también se respete. Pero que no sean cínicos; quieren incendiar a Colombia», concluyó Gutiérrez.

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