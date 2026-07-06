Resumen: A pesar de los esfuerzos constantes de los especialistas por estabilizarlo y brindarle todos los cuidados necesarios, su pequeño cuerpo no logró resistir y terminó falleciendo.

Luto por Panchito: el lorito sobreviviente de los terremotos en La Guaira no logró resistir

Una noticia que ha conmovido profundamente a miles de personas en redes sociales. Panchito, el pequeño loro que se había convertido en un símbolo de esperanza tras ser rescatado con vida de entre los escombros, falleció en las últimas horas del domingo, 5 de julio.

Las autoridades y equipos de emergencia que participaron en las exhaustivas labores de búsqueda tras el doble terremoto en el estado venezolano de La Guaira, fueron los encargados de confirmar su lamentable deceso.

Una lucha incansable que no fue suficiente

Tras ser sacado de las ruinas, Panchito fue trasladado de inmediato para recibir atención veterinaria especializada. Durante sus últimos días, el ave luchó valientemente contra un severo cuadro de deshidratación.

A pesar de los esfuerzos constantes de los especialistas por estabilizarlo y brindarle todos los cuidados necesarios, su pequeño cuerpo no logró resistir y terminó falleciendo.

Aunque su partida deja un sabor amargo, la historia de Panchito no pasó desapercibida. Su rescate le dio la vuelta al mundo y dejó un poderoso mensaje en medio de la tragedia: en una emergencia, cada vida, sin importar lo pequeña que sea, merece ser buscada, protegida y respetada.

Hoy, las redes sociales se llenan de mensajes despidiendo a este pequeño guerrero emplumado que, por unos días, unió a miles de personas en un solo sentimiento de empatía y solidaridad animal.