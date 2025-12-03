Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8 1 - 8
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8 1 - 8
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Desmantelan centro clandestino de licor adulterado en Bosa: 350 botellas incautadas

    En la bodega intervenida también se hallaron tapas, estampillas falsas y botellas vacías usadas para el envasado del licor.

    Publicado por: Sara Cespedes

    Desmantelan centro clandestino de licor adulterado en Bosa: 350 botellas incautadas
    Foto: Secretaría Distrital de Seguridad.
    Desmantelan centro clandestino de licor adulterado en Bosa: 350 botellas incautadas

    Resumen: La Policía y la Secretaría de Seguridad desmantelaron un centro clandestino en Bosa dedicado al almacenamiento y envasado de licor adulterado. En la operación se incautaron 350 botellas, 70 estampillas falsas, tapas y botellas vacías, mientras se investigan las causas y posibles responsables del negocio ilegal que ponía en riesgo la salud de los bogotanos.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un operativo conjunto entre la Sijín de la Policía y la Secretaría de Seguridad de Bogotá permitió desmantelar un centro clandestino de almacenamiento y envasado de licor adulterado en la localidad de Bosa, específicamente en el sector Jiménez de Quesada.

    La diligencia se desarrolló en cumplimiento de una orden emitida por la Fiscalía 534 local, en el marco de una investigación por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Los uniformados ingresaron a un pagadiario donde se encontraba la bodega oculta, así como a un bar cercano, coordinando la intervención en dos puntos vinculados a la investigación.

    En el interior del pagadiario, los investigadores encontraron un espacio acondicionado junto a las escaleras que funcionaba como centro de producción de licor adulterado. Allí había sacos con botellas vacías, latas de cerveza, decenas de tapas, papeles con estampillas falsas, tanques y grameras. Además, se hallaron 341 botellas de licor adulterado listas para distribución, organizadas por marcas y listas para ser selladas.

    Esto le podría interesar: La angustia por su desaparición lleva más de dos meses: Juan Camilo se esfumó en Manrique

    Desmantelan centro clandestino de licor adulterado en Bosa: 350 botellas incautadas

    Foto: Secretaría Distrital de Seguridad.

    Simultáneamente, en un bar cercano, los peritos descubrieron 9 botellas más de licor adulterado ocultas en un bolso detrás de la barra, presuntamente provenientes de la bodega intervenida.

    En total, las autoridades incautaron 350 botellas adulteradas, 70 estampillas falsas y numerosas tapas y botellas vacías, todo destinado a engañar a los consumidores y comercializar licor fraudulento que pone en riesgo la salud pública.

    Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

    Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier acto delictivo a través de la Línea 123, con el fin de reforzar la vigilancia y evitar que este tipo de productos continúen circulando en la ciudad.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    El alcalde Fico Gutiérrez habla sobre la investigación que expone al gobierno con alias Calarcá

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.