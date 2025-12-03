Desmantelan centro clandestino de licor adulterado en Bosa: 350 botellas incautadas

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La Policía y la Secretaría de Seguridad desmantelaron un centro clandestino en Bosa dedicado al almacenamiento y envasado de licor adulterado. En la operación se incautaron 350 botellas, 70 estampillas falsas, tapas y botellas vacías, mientras se investigan las causas y posibles responsables del negocio ilegal que ponía en riesgo la salud de los bogotanos.

Un operativo conjunto entre la Sijín de la Policía y la Secretaría de Seguridad de Bogotá permitió desmantelar un centro clandestino de almacenamiento y envasado de licor adulterado en la localidad de Bosa, específicamente en el sector Jiménez de Quesada.

La diligencia se desarrolló en cumplimiento de una orden emitida por la Fiscalía 534 local, en el marco de una investigación por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Los uniformados ingresaron a un pagadiario donde se encontraba la bodega oculta, así como a un bar cercano, coordinando la intervención en dos puntos vinculados a la investigación.

En el interior del pagadiario, los investigadores encontraron un espacio acondicionado junto a las escaleras que funcionaba como centro de producción de licor adulterado. Allí había sacos con botellas vacías, latas de cerveza, decenas de tapas, papeles con estampillas falsas, tanques y grameras. Además, se hallaron 341 botellas de licor adulterado listas para distribución, organizadas por marcas y listas para ser selladas.

Simultáneamente, en un bar cercano, los peritos descubrieron 9 botellas más de licor adulterado ocultas en un bolso detrás de la barra, presuntamente provenientes de la bodega intervenida.

En total, las autoridades incautaron 350 botellas adulteradas, 70 estampillas falsas y numerosas tapas y botellas vacías, todo destinado a engañar a los consumidores y comercializar licor fraudulento que pone en riesgo la salud pública.

Escondidas en una bodega de un pagadiario en Bosa, en bolsas apiladas, fueron halladas 350 botellas de licor adulterado listas para la venta. Además, se encontraron estampillas falsas y equipos para reenvasar. Seguimos frenando a los delincuentes que quieren hacerse la Navidad a… pic.twitter.com/b3p2vLuJjN — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) December 3, 2025

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier acto delictivo a través de la Línea 123, con el fin de reforzar la vigilancia y evitar que este tipo de productos continúen circulando en la ciudad.