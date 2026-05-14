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Resumen: Federico Gutiérrez reaccionó al hallazgo de explosivos que serían usados para actividades terroristas.

‘Querían sembrar terror’: Fico Gutiérrez reaccionó tras el hallazgo de más de cinco toneladas de explosivos en Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció tras el operativo adelantado por la Policía y la Fiscalía en el barrio Téjelo, donde fueron halladas más de cinco toneladas de explosivos que, según las autoridades, iban a ser utilizadas para actividades terroristas en distintas regiones del país.

A través de sus redes sociales, el mandatario aseguró que el material incautado representaba una amenaza directa contra la Fuerza Pública y la ciudadanía.

“Querían sembrar terror y atacar a nuestra Fuerza Pública, pero se les cayó el plan”, afirmó Federico Gutiérrez al confirmar los resultados del procedimiento.

Durante el operativo fueron incautadas tres toneladas de nitrato de amonio, 1.5 toneladas de ANFO, 2.700 detonadores y 1.500 metros de cordón detonante. De acuerdo con las autoridades, los explosivos estaban avaluados en cerca de $400 millones.

El alcalde señaló que este resultado representa un golpe importante contra las estructuras criminales dedicadas al tráfico ilegal de explosivos.

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“Esta estructura criminal tenía injerencia en varios departamentos del país. Con este resultado se afectan de manera contundente sus capacidades logísticas y criminales”, expresó.

Según la información entregada por la Policía Nacional, el material tendría como posible destino atentados contra integrantes de la Fuerza Pública, infraestructura crítica y población civil.

Además, las autoridades indicaron que la comercialización ilegal de estos explosivos podría generar ganancias ilícitas superiores al 200%, razón por la cual las investigaciones continúan para establecer el origen del material y las rutas utilizadas para su almacenamiento y distribución.

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Federico Gutiérrez también aseguró que la ofensiva contra estructuras delincuenciales continuará en Medellín. “Aquí no les vamos a dar tregua”, manifestó el mandatario paisa.

La Policía y la Fiscalía avanzan ahora en la trazabilidad de los explosivos para identificar las redes responsables y determinar si existe conexión con organizaciones criminales que operan en otras regiones del país.

🚨 Querían sembrar terror y atacar a nuestra Fuerza Pública, pero se les cayó el plan. En Medellín golpeamos una red dedicada al tráfico ilegal de explosivos. En un operativo conjunto entre la Policía y la Fiscalía, realizado en el barrio 📍Téjelo, se logró la incautación de:… pic.twitter.com/giHqYyicqF — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) May 14, 2026

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