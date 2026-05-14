Resumen: El líder de Coldplay tendrá la monumental tarea de coordinar, producir y unir los estilos de Shakira, Madonna y BTS en una presentación que promete cambiar para siempre la forma en que se vive la final del torneo de fútbol más importante del planeta

¡Con Los Muppetss! Así anuncio Chris Martin el cartel de lujo para la final del Mundial

Minuto30.com .- La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 promete ser el evento más grande en la historia del deporte y la música. En un anuncio que rápidamente paralizó las redes sociales, se confirmó que la gran final del torneo contará, por primera vez, con un espectáculo de medio tiempo al mejor estilo del Super Bowl.

La noticia fue revelada de la manera más original e inesperada posible: a través de un divertido segmento protagonizado por los icónicos personajes de Los Muppets acompañados por Chris Martin, vocalista de la banda británica Coldplay.

Un cartel de lujo y una dirección estelar

Durante la transmisión del sorpresivo anuncio, se revelaron los nombres de las superestrellas globales que tomarán el escenario el próximo 19 de julio de 2026 en el estadio de Nueva Jersey, ciudad encargada de albergar el partido que definirá al campeón del mundo.

El escenario reunirá a tres generaciones y géneros musicales que dominan el planeta:

Shakira: La cuota latina y la indiscutible ‘Reina de los Mundiales’ regresa a la cita orbital para seguir haciendo historia.

Madonna: La eterna ‘Reina del Pop’ aportará su legendario estatus y teatralidad a un evento de alcance global.

BTS: El fenómeno mundial del K-Pop encenderá a millones de seguidores, demostrando el impacto arrollador de la música surcoreana.

Chris Martin toma la batuta

Además de ser el encargado de dar la gran noticia junto a la rana René y compañía, se confirmó que Chris Martin no estará sobre el escenario cantando, sino que asumirá el rol de director del show.

El líder de Coldplay tendrá la monumental tarea de coordinar, producir y unir los estilos de Shakira, Madonna y BTS en una presentación que promete cambiar para siempre la forma en que se vive la final del torneo de fútbol más importante del planeta.

Este anuncio marca un hito para la FIFA, que busca expandir el atractivo del partido final integrando un formato de entretenimiento de medio tiempo que hasta ahora era exclusivo de eventos como el campeonato de la NFL estadounidense.