Resumen: Fico Gutiérrez celebró el cale del Túnel 0 pero exigió al Gobierno Petro liberar equipos embodegados. Medellín lleva 800.000 millones invertidos en la Vía al Mar Gonzalo Mejía.

‘Esta obra es para Colombia, no solo para Antioquia’: Fico Gutiérrez desde el Túnel 0

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, protagonizó este martes 30 de junio uno de los momentos más contundentes del evento de cale del Túnel 0 en Santa Fe de Antioquia. Con tono directo y sin rodeos, el mandatario celebró el avance de la Vía al Mar Gonzalo Mejía Trujillo, pero también le pasó factura al Gobierno Nacional por lo que calificó como abandono deliberado del proyecto.

Gutiérrez recordó que el tramo entre Santa Fe de Antioquia y Giraldo fue cedido por el Gobierno Nacional cuando registraba apenas un 54% de avance. Ante ese escenario, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia decidieron asumir el reto juntos.

«Nos juntamos el gobernador y yo y dijimos: vamos a sacar este proyecto adelante», afirmó.

El Distrito de Medellín comprometió $342 mil millones de pesos para este tramo: $150 mil millones desembolsados en 2025, $98 mil millones en 2026 y $94 mil millones proyectados para 2027. En total, Medellín acumula una inversión de $800 mil millones de pesos a valor presente en esta obra desde 2016.

El cale llegó un mes antes de lo previsto

El alcalde Gutiérrez destacó que este hito se alcanzó antes de lo esperado. «Este logro debería ser para julio y lo estamos cumpliendo antes de que termine junio, vamos adelantados un mes», señaló.

El tramo donde se ubica el Túnel 0 ya registra un 80% de avance en obra civil.

Gutiérrez fue enfático en señalar que el principal obstáculo para que la vía entre en operación no es constructivo sino político. Exigió al Gobierno Petro liberar los equipos electromecánicos que tiene almacenados y que son indispensables para poner en funcionamiento el Túnel del Toyo y los demás tramos.

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«Solo aspiro a que suelten los equipos que tienen embodegados y empiecen la instalación», dijo el alcalde, quien se mostró optimista en que, con esa condición cumplida, la vía podría tener los primeros vehículos circulando antes de finalizar 2027.

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Gutiérrez también mencionó que espera una relación distinta con el nuevo Gobierno Nacional. «Yo sé que con el presidente electo Abelardo de la Espriella y con José Manuel Restrepo las cosas serán muy diferentes, no solo para Antioquia sino para todas las regiones», expresó.

Por su parte, el gobernador Andrés Julián Rendón puso en perspectiva la magnitud del proyecto: 37,7 kilómetros en total, 18 túneles, 31 puentes y 17 kilómetros de vía a cielo abierto que transformarán la conectividad de Antioquia.

«Es momento de sentirnos orgullosos y disfrutar lo que estamos logrando», afirmó Rendón, quien también alertó que el Gobierno Nacional mantiene embodegados los equipos electromecánicos necesarios para poner en marcha el tramo uno del corredor.

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