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Resumen: Un cierre Autopista Norte Bello se registra este martes tras un siniestro vial con una víctima fatal. Autoridades recomiendan tomar rutas alternas.

Accidente fatal en Bello: motociclista perdió la vida y colapsó la movilidad

El cierre Autopista Norte Bello genera complicaciones en la movilidad durante este martes 30 de junio, luego de que las autoridades reportaran un siniestro vial con una víctima fatal en sentido sur-norte, a la altura del sector Jardines de la Fe.

De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades de tránsito, el hecho ocurrió sobre la diagonal 52 con avenida 12, en jurisdicción del municipio de Bello.

Como consecuencia del accidente, la vía fue cerrada totalmente mientras los organismos judiciales realizan la inspección técnica y adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias del caso.

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De manera preliminar, se conoció que la víctima sería una mujer, aunque esta información aún está pendiente de confirmación oficial.

Las autoridades hicieron un llamado a los conductores para evitar transitar por este corredor vial y utilizar rutas alternas, debido a la congestión que se presenta por el cierre total de la calzada en sentido sur-norte.

Se espera que la movilidad sea restablecida una vez finalicen las labores de levantamiento e investigación en el lugar del siniestro.

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