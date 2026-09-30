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Resumen: Conoce los detalles del anuncio del alcalde Federico Gutiérrez sobre sus vacaciones familiares y la designación de Manuel Villa como encargado en Medellín.

Fico Gutiérrez anuncia vacaciones familiares y deja a su mano derecha al frente de Medellín

El máximo mandatario de la capital antioqueña, el alcalde Federico Gutiérrez, anunció públicamente a través de sus redes sociales que se ausentará temporalmente de sus funciones oficiales para disfrutar de unos días de descanso en compañía de su familia, aprovechando la próxima temporada de receso escolar institucional.

Aunque el dirigente reconoció que por su propia voluntad preferiría postergar este tipo de pausas, enfatizó que priorizar este tiempo resulta fundamental para compartir de cerca con sus hijos durante el periodo de receso educativo.

Ante su ausencia temporal del despacho, Gutiérrez designó oficialmente a Manuel Villa Mejía como alcalde encargado de la ciudad, el funcionario que actualmente lidera la Secretaría de Seguridad y Convivencia y que ya ha asumido estas responsabilidades de gobernanza en múltiples oportunidades previas.

Gutiérrez destacó su total respaldo y confianza en las capacidades directivas de Villa para mantener el rumbo operativo del equipo de la administración distrital mientras se desarrolla la pausa vacacional.

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Pese a confirmar su salida temporal de la ciudad, el alcalde Gutiérrez aclaró de manera enfática que no se desvinculará por completo de las directrices administrativas, manteniendo un seguimiento constante y a distancia sobre los asuntos prioritarios del territorio.

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El mandatario paisa cerró su pronunciamiento reafirmando ante la ciudadanía el enorme orgullo que representa para su carrera dirigir el futuro de Medellín, mientras se alista para este receso temporal en su agenda pública.

Hola. Cómo están?

Quiero informarles que estaré unos días por fuera de la ciudad.

Aprovechando la semana de receso escolar, sacaré unos días de vacaciones con mi familia.

Saben que si por mi fuera, no sacaba vacaciones, pero es importante sobre todo por los hijos.

Dejo a… pic.twitter.com/U6AbZuyGnS — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) September 30, 2026

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