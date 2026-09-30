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    ¡Faltando cinco pa’las 12! Un paquete «carnudo» provocó alarma en el centro de Medellín

    El hecho se concentró sobre la calle 50 (Colombia), entre la carrera 50 (Palacé) y la carrera 51 (Bolívar), bajo la estación Parque de Berrío del Metro de Medellín

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Faltando cinco pa’las 12! Un paquete «carnudo» provocó alarma en el centro de Medellín

    Resumen: Pese a la alta tensión inicial y a los llamados ciudadanos para evitar transitar por este neurálgico sector, se confirmó finalmente que el paquete no contenía explosivos

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    Minuto30.com .- Un maletín abandonado en pleno corazón de Medellín encendió las alertas de las autoridades y transeúntes al mediodía de este miércoles 30 de septiembre. Sin embargo, tras la verificación correspondiente, se confirmó que la situación no representaba ningún peligro para la comunidad.

    De acuerdo con los reportes ciudadanos y la posterior confirmación de las autoridades, «faltando cinco para las doce», transeúntes reportaron la presencia de un bolso de gran tamaño y completamente lleno abandonado en la vía pública. El hallazgo generó temor inmediato ante la sospecha de que pudiera contener artefactos explosivos.

    falsa amenaza en medellin scaled

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    El pánico y las advertencias de evacuación se concentraron sobre la calle 50 (Colombia), en el tramo comprendido entre la carrera 50 (Palacé) y la carrera 51 (Bolívar). El paquete fue dejado en un punto de alta afluencia, justo debajo del viaducto del Metro y en inmediaciones del Banco de la República, la Plaza Botero y la estación Parque Berrío.

    Pese a la alta tensión inicial y a los llamados ciudadanos para evitar transitar por este neurálgico sector, se confirmó finalmente que el paquete no contenía explosivos. El hecho fue catalogado como una falsa alarma, permitiendo restablecer la tranquilidad y la movilidad en el centro de la ciudad.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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