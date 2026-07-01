Resumen: Village People es hoy un sinónimo irrefutable de fiesta y alegría. El icónico policía ha colgado su placa de manera definitiva, pero su voz seguirá liderando la pista de baile

Muere a los 74 años Victor Willis, el icónico policía de Village People y coautor de ‘Y.M.C.A.’

Minuto30.com .- La industria musical despide a uno de los referentes más grandes de la época dorada de la música disco. Victor Willis, el inconfundible líder y rostro policial de la mítica agrupación Village People, falleció a los 74 años. El artista no solo fue el primer integrante de la banda, sino la pluma detrás de himnos generacionales que aún hacen bailar al mundo entero.

El incesante ritmo de las bolas de espejos se detiene hoy para rendir homenaje a una leyenda del pop. A través de un comunicado emitido en su página oficial de Facebook, la agrupación Village People confirmó con «profunda tristeza» el fallecimiento de Victor Willis. Su partida, ocurrida el lunes 30 de junio, cierra el capítulo vital del hombre que encabezó uno de los fenómenos musicales más extravagantes y exitosos de finales del siglo XX.

El origen del fenómeno: Del teatro a las pistas de baile

La historia de Village People no se puede contar sin mencionar a Victor Willis. Su llegada al estrellato global no fue producto de la casualidad, sino de un innegable talento vocal y escénico. Antes de vestir el icónico uniforme de policía que lo haría famoso, Willis forjaba su carrera en el teatro.

Fue precisamente mientras actuaba en el exitoso musical ‘The Wiz’ cuando su potente voz captó la atención del arreglista Horace Ott. Convencido de su potencial, Ott no dudó en sugerir el nombre de Willis al productor francés Jacques Morali, quien en ese momento ideaba un concepto musical revolucionario.

Así, en el año 1977, Victor Willis se convirtió en el primer miembro oficial de Village People. El objetivo del productor era claro: crear una agrupación que girara en torno al talento de Willis, rodeándolo de personajes estereotípicos que representaran la cultura urbana, la fantasía y la estética de los clubes neoyorquinos.

La construcción del mito: Los personajes

La idea original requería una alineación que acompañara visual y vocalmente a Willis. La primera formación del grupo fue reclutada a toda prisa y contó con los siguientes integrantes:

Mark Mussler: Adoptó el rol del obrero.

David Forrest: Tomó el personaje del vaquero.

Lee Mouton: Interpretó al rudo motero.

Peter Whitehead: Fue un integrante que, en esa etapa inicial, carecía de un personaje definido.

Sin embargo, la alineación que quedó grabada en la cultura pop y que catapultó al grupo a la fama internacional se consolidó poco después, estableciendo la imagen definitiva de la banda alrededor del liderazgo de Willis.

La alineación clásica y sus roles:

Integrante Personaje Adoptado Victor Willis El Policía / Oficial de tránsito (Vocalista principal) Randy Jones El Vaquero Glenn Hughes El Motero (Biker) David Hodo El Obrero de la construcción Felipe Rose El Indio (Nativo Americano) Alex Briley El Militar (Soldado/Marinero)

Una pluma de oro: Los éxitos que definieron una era

Aunque su permanencia inicial en el grupo duró poco más de dos años, el impacto creativo de Victor Willis fue monumental. No solo era la poderosa voz principal; era también el cerebro detrás de las letras de la banda.

Willis coescribió los mayores éxitos mundiales del grupo, regalándole a la industria musical pistas inmortales como ‘Y.M.C.A.’, ‘In the Navy’, ‘Macho Man’ y ‘Go West’.

Estas canciones no solo dominaron las listas de popularidad mundiales a finales de los años 70, sino que se convirtieron en auténticos himnos culturales y referentes festivos que han sobrevivido al paso de las décadas.

Partida, carrera en solitario y su gran regreso

A finales de 1979, en la cúspide absoluta del éxito comercial, Victor Willis tomó la arriesgada decisión de abandonar Village People para emprender una carrera como solista. Lamentablemente, este proyecto no logró alcanzar la repercusión esperada, quedando inevitablemente bajo la gigantesca sombra de su banda anterior.

No obstante, la historia de Willis tendría un acto final glorioso. Tras décadas de ausencia y de recuperar legalmente los derechos sobre las exitosas canciones que ayudó a crear, regresó a Village People en el año 2017. Retomó su lugar legítimo como cantante principal, permitiéndole experimentar el cariño de las nuevas generaciones.

Una de sus últimas actuaciones ocurrió durante la posesión del presidente Donald Trump en 2025.

Con más de 100 millones de discos vendidos a nivel mundial, Village People es hoy un sinónimo irrefutable de fiesta y alegría. El icónico policía ha colgado su placa de manera definitiva, pero su voz seguirá liderando la pista de baile cada vez que una multitud levante los brazos para deletrear Y-M-C-A.