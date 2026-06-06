Resumen: Federico Gutiérrez arremete contra Petro y ofrece empleo en la Alcaldía de Medellín al general Erick Rodríguez tras su salida de las Fuerzas Militares.

Fico no lo dejó solo: fuerte respaldo al general Erick Rodríguez tras denunciar control de las Farc en el Meta

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, manifestó su apoyo público al mayor general Erick Rodríguez, quien recientemente fue apartado de su cargo en las Fuerzas Militares.

El mandatario local utilizó sus canales oficiales para rechazar la decisión del Gobierno Nacional y ofrecer un espacio de trabajo al alto oficial dentro de la alcaldía.

Gutiérrez calificó la salida del uniformado como un acto de desprotección institucional y extendió una invitación formal para que el militar y su familia se trasladen a la capital antioqueña, asegurando que es un deber ciudadano velar por la seguridad y estabilidad de los miembros de la fuerza pública.

El detonante de esta situación se originó en las complejas dinámicas de orden público que el general Rodríguez venía denunciando en los departamentos de Meta y Guaviare.

De acuerdo con los informes oficiales recopilados por la institución castrense, las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Calarcá y alias Iván Mordisco sostienen una violenta disputa territorial.

El oficial detalló ante las autoridades competentes que estas estructuras criminales ejercen un estricto control social sobre la población civil mediante un censo y carnetización obligatoria de los campesinos en las zonas rurales, una situación delictiva que ya había sido puesta en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.

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Frente a estos hechos, el alcalde de Medellín argumentó que el retiro del uniformado responde directamente a haber visibilizado estas irregularidades en el sur de la nación.

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En sus declaraciones, Gutiérrez criticó la gestión del presidente Gustavo Petro, señalando que las políticas actuales debilitan la moral y la operatividad de los militares y policías del país, afectando la institucionalidad frente a grupos al margen de la ley como el ELN y el Clan del Golfo.

El mandatario paisa concluyó su mensaje reafirmando su compromiso con la seguridad del territorio y la dignificación de quienes defienden el orden constitucional en las regiones.

General Erick Rodríguez, no está solo.

Públicamente lo invito a que se venga para Medellín con su familia y trabaje con nosotros por Medellín en nuestra Alcaldía @AlcaldiadeMed .

Cuidemos a nuestros héroes.

Petro maltrató de principio a fin de su desgobierno a nuestros… pic.twitter.com/8Ssl3C5zn5 — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) June 6, 2026

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