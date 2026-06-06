Resumen: Federico Gutiérrez rechazó el asesinato de policías ocurrido en Laureles y expresó su solidaridad con las familias de las víctimas. Tres personas fueron capturadas.

‘Qué dolor’: el duro mensaje de Fico tras el asesinato de dos policías en Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció tras el asesinato de dos integrantes de la Policía Nacional ocurrido en la noche del pasado viernes 5 de junio en el sector de Laureles, un hecho que ha generado conmoción en la ciudad y que es materia de investigación por parte de las autoridades.

A través de sus redes sociales, el mandatario expresó su rechazo frente al crimen y envió un mensaje de solidaridad a las familias de las víctimas.

“Lamento profundamente y rechazo con total contundencia el asesinato de dos de nuestros Policías en el sector de Laureles: la subintendente Yuly Milena Giraldo y el patrullero John Alexander Zapata, quienes fueron atacados mientras cumplían la misión de proteger a los ciudadanos”, manifestó.

El asesinato de policías ocurrió en el barrio Lorena, comuna 11 (Laureles-Estadio), donde fallecieron la subintendente Yuly Milena, de 38 años, y el patrullero John Alexander, de 26 años. Ambos presentaban heridas ocasionadas por arma de fuego y fueron trasladados a un centro asistencial, donde posteriormente murieron.

Aunque inicialmente las autoridades informaron sobre un ataque armado y la captura de tres personas, las investigaciones avanzan sobre una hipótesis preliminar según la cual los uniformados habrían sido confundidos con delincuentes durante una operación relacionada con el seguimiento a una camioneta reportada como robada.

De acuerdo con información conocida hasta el momento, Giraldo y Zapata, adscritos al grupo de Automotores de la Sijín, se encontraban desarrollando labores investigativas vestidos de civil cuando ocurrió el intercambio de disparos.

Entre los capturados figura un intendente jefe de la Policía que presuntamente habría accionado su arma al creer que se trataba de un intento de hurto o un ataque criminal. Sin embargo, estas circunstancias continúan siendo verificadas por la Fiscalía General de la Nación.

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En su declaración, Gutiérrez aseguró que el caso enluta no solo a la institución policial, sino también a toda la ciudad.

“Expreso toda mi solidaridad, respeto y acompañamiento a sus seres queridos, amigos y compañeros, quienes hoy enfrentan una pérdida irreparable. Su servicio y sacrificio no serán olvidados”, afirmó.

El asesinato de policías es investigado por la Fiscalía General de la Nación y el CTI, organismos que buscan esclarecer las circunstancias exactas en las que ocurrió el ataque y determinar las responsabilidades correspondientes.

🙏🏻Lamento profundamente y rechazo con total contundencia el asesinato de dos de nuestros Policías en el sector de Laureles: la subintendente Yuly Milena Giraldo y el patrullero John Alexander Zapata, quienes fueron atacados mientras cumplían la misión de proteger a los… — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) June 6, 2026

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