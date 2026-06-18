Resumen: El alcalde Federico Gutiérrez le respondió a Petro por el Túnel del Toyo: acusó al presidente de mentir y recordó que fue Medellín quien financió la obra que la Nación dejó abandonada.

‘Mitómano’: Fico Gutiérrez le tumbó el cuento a Petro por colgarse el mérito del Túnel del Toyo

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, salió al frente este 18 de junio contra el presidente Gustavo Petro luego de que el mandatario nacional publicara en X un trino atribuyéndole al Gobierno Nacional el mérito de estar «a punto de terminar el Túnel del Toyo con más de medio billón de pesos.

La respuesta del mandatario paisa no se hizo esperar y fue directa: «No mientas más, Petro».

A través de la misma red social, Gutiérrez recordó que el tramo donde se ubica el Túnel del Toyo fue financiado y construido con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, no con dineros del Gobierno nacional.

Según el alcalde, la Nación dejó abandonada su parte de la vía al mar con apenas el 54% de avance en obra, obligando a las administraciones locales a asumir una carga presupuestal que no les correspondía.

El mandatario local fue enfático al señalar que fue Medellín, junto al gobernador Andrés Julián Rendón, quien aportó los recursos que el Gobierno Nacional nunca ejecutó.

Lea también: ¡Persecución de película en Bogotá! Cinco capturados y un menor aprehendido por presunto robo de vehículos

«Fuimos nosotros desde Medellín en compañía con Andrés Julián quienes pusimos la plata que le correspondía a la Nación», escribió Gutiérrez, dejando en claro que el avance del Túnel del Toyo es producto del esfuerzo regional y no de la gestión del presidente Petro.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

El alcalde cerró su mensaje con tono desafiante y sin filtros: «Tendremos vía al mar y no gracias a vos. Mitómano. Antioquia y Medellín no te deben nada. Ya pronto cesará la horrible noche».

Esta confrontación se suma a una semana de cruces verbales entre el gobernador de Antioquia y el Gobierno Nacional por los retrasos en la instalación de los equipos electromecánicos del Túnel del Toyo, la obra que conectará a Medellín con el Urabá antioqueño y que se proyecta como el túnel más largo de América Latina.

No mientas mas Petro.

Fuiste vos quien dejó tiradas las obras de la vía al mar.

El tramo donde está el túnel del Toyo, fue financiado y construido con recursos de la @AlcaldiadeMed y @GobAntioquia .

El tramo que le correspondía a la Nación, lo dejaste tirado en un 54% de… https://t.co/1p8qRQp0eq — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) June 18, 2026

Más noticias de Medellín