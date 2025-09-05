Resumen: Se desata un enfrentamiento Petro y Federico Gutiérrez por el viaje de alcaldes a EE. UU. para evitar la descertificación. El alcalde de Medellín le respondió duramente al presidente por cuestionar la legalidad de la gira.

‘Actúas como un dictador’: Fico Gutiérrez responde a Petro en defensa del viaje de los alcaldes a EE.UU.

Un agudo enfrentamiento se presentó entre Federico Gutiérrez y el presidente Gustavo Petro, después de que el alcalde de Medellín y otros cuatro mandatarios de las principales ciudades del país iniciaran una gira a Washington.

El viaje, que busca evitar que Colombia pierda la certificación de Estados Unidos en la lucha contra las drogas, fue cuestionado por el presidente Gustavo Petro, lo que provocó una dura respuesta del alcalde Federico Gutiérrez.

Los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena emprenderán un viaje el próximo 7 de septiembre a una gira sin precedentes ante la inminente amenaza de descertificación, un riesgo que el país no corría desde los años noventa.

La decisión de Washington está basada tanto en el pobre desempeño de los indicadores de la lucha antidrogas en el último año como en la tensa relación entre el Gobierno nacional y el Gobierno de Donald Trump.

Las consecuencias de una descertificación serían graves, incluyendo la pérdida de asistencia económica clave y un posible bloqueo en organismos de crédito internacional.

A través de sus redes sociales, el presidente Petro se pronunció sobre el viaje de los alcaldes, indicando que no estaban «autorizados para representar a Colombia».

Según el presidente, la Constitución es clara al otorgar la potestad de las relaciones exteriores al poder Ejecutivo. «Certifiquen o no, la constitución de Colombia se respeta», afirmó.

La respuesta de Federico Gutiérrez fue inmediata y contundente: «Petro ya actúas como un dictador. Claro que iremos», escribió el alcalde de Medellín, defendiendo el derecho de los mandatarios a representar a sus ciudades.

«Sí representamos a nuestras ciudades que hacen parte muy importante de Colombia. Haremos todo lo posible para que Estados Unidos siga siendo un gran aliado para Colombia. Intentaremos mitigar el desastre que has generado», continuó.

Finalmente, Gutiérrez aseguró que no necesitan permiso para trabajar por los colombianos y que informará al presidente del resultado de la gira.

