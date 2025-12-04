Resumen: Este jueves 4 de diciembre, Andrés Felipe Bedoya Rendón oficializó su candidatura al Senado por el movimiento Creemos, ocupando el segundo lugar de la lista. El ex diputado de Antioquia y politólogo centró su discurso en hacer una oposición firme al gobierno de Gustavo Petro y defender la democracia. Además, el partido anunció que mañana inscribirá su lista única a la Cámara de Representantes por Antioquia.

Fico Gutiérrez le apuesta al Congreso con su ficha fuerte: Andrés Bedoya se lanza al Senado

Este jueves, desde el recinto de Corferias en Bogotá, el movimiento político Creemos, liderado por Federico Gutiérrez, oficializó una de sus apuestas principales para el legislativo con la inscripción de Andrés Bedoya Rendón al Senado.

Andrés Bedoya, quien ocupa el segundo renglón en la lista de la colectividad, llega a la contienda con un discurso de oposición frontal. Durante el acto de inscripción, el candidato dejó clara la línea estratégica de su campaña, enfocada en la contención del actual gobierno nacional.

Un discurso de confrontación

El aspirante no escatimó en críticas hacia la administración actual al momento de firmar su candidatura.

“El 2026 inicia este 8 de diciembre, cuando empieza la campaña electoral para hacerle frente al desgobierno de Gustavo Petro que tiene sumido el país en violencia”, aseveró Bedoya, posicionándose como una figura que buscará, desde el legislativo, liderar la defensa de la institucionalidad.

Perfil técnico y político

La carta de Bedoya para el Senado se sustenta en una trayectoria que mezcla la academia con la gestión pública y la estrategia política. Es politólogo de la Universidad Nacional de Colombia y especialista en Gerencia Pública de la Universidad Pontificia Bolivariana.

Su experiencia reciente incluye su paso por la Asamblea Departamental de Antioquia, donde ejerció como diputado entre 2024 y 2025. Previamente, fue una pieza clave en el engranaje del “fiquismo”, desempeñándose como Secretario de Participación Ciudadana de Medellín (2016-2019) y como coordinador político nacional de la campaña presidencial de Federico Gutiérrez en 2022. Además, cuenta con experiencia en el sector privado como empresario.

Lo que sigue para ‘Creemos’

La estrategia electoral del movimiento continuará desplegándose esta semana. Tras asegurar su lista al Senado, el partido tiene programada para este viernes 5 de diciembre la inscripción de su lista a la Cámara de Representantes por Antioquia. Se trata de una plancha única conformada por 17 candidatos provenientes de distintas subregiones del departamento, con la que buscan consolidar su fortín electoral en su base natural.

