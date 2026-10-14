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Resumen: Federico Gutiérrez se pronunció sobre las marchas en Medellín y advirtió que no permitirá violencia ni vandalismo. Conozca los puntos de concentración y el recorrido previsto para este miércoles.

Fico Gutiérrez lanzó advertencia antes de las marchas en Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció sobre las marchas en Medellín previstas para este miércoles 14 de octubre frente al paro nacional y advirtió que las movilizaciones deben desarrollarse sin hechos violentos ni daños a bienes públicos o privados.

El mandatario paisa compartió su posición a través de su cuenta en la red social X, donde también se refirió a las instrucciones impartidas a la Fuerza Pública.

“La protesta jamás puede significar violencia o vandalismo”, expresó Gutiérrez en su publicación. Además, aseguró que las directrices entregadas a las autoridades buscan garantizar el derecho de los ciudadanos a manifestarse, al tiempo que se impiden situaciones que puedan afectar la seguridad y la convivencia en la ciudad.

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El alcalde Gutiérrez señaló que permanece atento al desarrollo de la jornada, en la que se esperan diferentes concentraciones en Medellín.

Las marchas en Medellín tienen como puntos previstos de encuentro la sede de ADIDA, la Universidad de Antioquia y el Centro Comercial Aventura, con concentraciones programadas desde las 10:00 a.m.

Nuevas reglas para las manifestaciones públicas

La jornada también coincide con la entrada en vigor del Decreto 1525 de 2026, expedido por el presidente Abelardo De La Espriella el pasado martes 13 de octubre. La disposición modifica las reglas de actuación de las autoridades durante las manifestaciones públicas y establece criterios para intervenir frente a hechos violentos.

Entre las situaciones contempladas están el porte de armas, explosivos o artefactos incendiarios, la retención de personas, las agresiones contra terceros o periodistas y los daños a infraestructura.

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El decreto establece que la intervención frente a quienes cometan actos violentos no debe quedar supeditada a que termine el diálogo con el conjunto de los manifestantes.

Por su parte, el presidente De La Espriella defendió la nueva disposición y afirmó que busca proteger la protesta pacífica, mientras permite actuar conforme a la ley frente a la violencia y el vandalismo.

Ante lo anterior, la alcaldía de Medellín mantiene como prioridad garantizar la manifestación pacífica y prevenir alteraciones del orden público.

‼️La protesta jamás puede significar violencia o vandalismo.

Mí instrucción como Alcalde de Medellín a la fuerza pública ha sido muy clara. Garantizar la protesta y no permitir bajo ninguna circunstancia hechos de violencia o vandalismo.

Pendiente de todo… — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) October 14, 2026

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