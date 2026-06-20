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Resumen: Federico Gutiérrez informó las medidas de seguridad, movilidad y operación de servicios para las elecciones presidenciales en Medellín este domingo.

Fico Gutiérrez hace llamado a votar y anuncia medidas para la jornada electoral

A pocas horas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Medellín, el alcalde Federico Gutiérrez, aseguró que están dadas todas las garantías para que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto de manera libre, transparente y segura durante la jornada democrática de este domingo.

El mandatario destacó que la capital antioqueña contará con un amplio dispositivo de seguridad para acompañar las elecciones presidenciales en Medellín, con más de 4.000 integrantes de la Fuerza Pública desplegados en diferentes puntos de la ciudad.

Además, funcionará un Puesto de Mando Unificado que permitirá realizar monitoreo permanente y en tiempo real de la jornada electoral.

“Desde Medellín tenemos todas las garantías para que sean unas elecciones completamente libres y transparentes”, afirmó Gutiérrez al reiterar el llamado a la ciudadanía para participar masivamente en las urnas.

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El alcalde también recordó algunas de las medidas especiales que regirán durante el día de votaciones. Entre ellas, la gratuidad en gran parte del sistema Metro entre las 6:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde, con el propósito de facilitar el desplazamiento de votantes, jurados y testigos electorales.

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Asimismo, confirmó que las ciclovías estarán suspendidas durante toda la jornada y que los escenarios deportivos administrados por el Inder funcionarán únicamente para práctica libre. Las piscinas públicas y ludotecas permanecerán cerradas, mientras que fueron canceladas las actividades institucionales y competencias programadas para ese día.

Gutiérrez también recordó que la ley seca estará vigente desde las 6:00 de la tarde del sábado hasta el mediodía del lunes, como parte de las disposiciones establecidas para garantizar el orden público durante la jornada electoral.

Finalmente, el mandatario informó que algunas situaciones reportadas en puestos de votación como San Diego y El Tesoro ya estaban siendo corregidas por las autoridades electorales.

“Seguiremos trabajando para que cada ciudadano pueda ejercer su derecho al voto y para cuidar nuestra democracia”, concluyó.

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