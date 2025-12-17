Resumen: Fico Gutiérrez arremete contra Petro y su Paz Total: "Los únicos ganadores son el ELN, las Farc y el Clan del Golfo". El alcalde de Medellín cuestiona las gabelas a criminales.

‘Los únicos ganadores de la Paz Total son el ELN, las Farc y el Clan del Golfo’: Fico Gutiérrez

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lanzó este miércoles 17 de diciembre un duro cuestionamiento frente al manejo de la ‘Paz Total’ del Gobierno Nacional, donde la calificó como la entrega del país a las estructuras criminales.

“A pocos meses de terminarse el gobierno Petro, los únicos que se pueden dar por bien servidos son el ELN, las Farc, el Clan del Golfo o cualquier estructura criminal“, sentenció el mandatario paisa, mientras expresaba su solidaridad con las víctimas de la violencia en el Cauca.

Fico arremetió contra la gestión del Gobierno Nacional en materia de seguridad y denunció que mientras las bandas criminales se fortalecen, las capacidades de la Fuerza Pública se han deteriorado bajo la actual administración.

“Es increíble ver cómo el gobierno se le entregó a las peores estructuras criminales, cómo después de todo eso sigue manteniendo a estos tipos, a los peores criminales como gestores de paz, cómo mantienen órdenes de captura suspendidas, sabiendo que están dedicados al tráfico de cocaína, al oro ilegal, acabando con la naturaleza, asesinando policías y soldados”, expresó.

El alcalde calificó al ELN como una “organización terrorista” y desestimó cualquier pretensión ideológica del grupo armado.

“¿Qué ideología van a tener? La ideología de la muerte. Se dedican al narcotráfico, al secuestro, a la extorsión, al hurto y a hacerle daño a la gente”, afirmó tajantemente.

Sobre el reciente paro armado del ELN que ha paralizado 9 departamentos según el Ejército, Gutiérrez fue contundente: “Son unos sinvergüenzas. Dicen que hay un paro armado y mire el daño que han hecho: generan terror. Al mismo tiempo, el ELN y las Farc destruyendo poblaciones enteras. Todo eso es el colmo”.

Por otro lado, Fico aprovechó para expresar su solidaridad con las familias de policías, soldados y civiles asesinados por grupos criminales, y advirtió que el país ha retrocedido a “las peores épocas” de violencia.

Finalmente, el alcalde hizo un llamado contundente al próximo gobierno: “El próximo presidente de Colombia debe recuperar la seguridad, debe recuperar la salud, debe recuperar muchos temas que se han perdido. Los retos que tiene el nuevo gobierno son inmensos”.

