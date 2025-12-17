Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8 1 - 8
    Se conoce la condena del menor que mató a Jean Claude Bossard durante un atraco en Bogotá

    Durante el forcejeo, el menor disparó contra la víctima

    Cámaras captan cuando un policía enfrentó a los asesinos de Jean Claude durante robo en Bogotá
    Captura del video de redes sociales.
    Resumen: En un intento por defenderse, la víctima forcejeó con uno de los atacantes, momento en el cual el menor sacó un arma de fuego y le disparó directamente

    Minuto30.com .- Este miércoles 17 de diciembre, el sistema de justicia penal juvenil en Bogotá sentenció al menor responsable del homicidio de Jean Claude Bossard a siete años y cinco meses de detención.

    El trágico evento ocurrió solo unos días antes, el 3 de diciembre, durante un intento de robo que conmocionó a la localidad de Usaquén, en el norte de la capital.

    El juez a cargo del caso encontró al adolescente responsable de tres delitos graves: homicidio agravado, intento de hurto calificado y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego o municiones.

    La rapidez de la sentencia marca un hito en el proceso judicial tras los eventos registrados en la Avenida 19 con Calle 108. Según el relato de los hechos, Bossard, de 29 años, fue abordado por dos delincuentes que iban en motocicleta.

    En un intento por defenderse, la víctima forcejeó con uno de los atacantes, momento en el cual el menor sacó un arma de fuego y le disparó directamente en el pecho, causándole la muerte casi de inmediato.

    Con este pronunciamiento, el sistema de justicia busca proporcionar una respuesta efectiva a este acto violento, aplicando las penas máximas permitidas dentro del sistema de responsabilidad penal juvenil en Colombia.

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


