Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Federico Gutiérrez entrega dotación histórica de $30 mil millones a Policía de Medellín: 471 motos y 33 vehículos para combatir la criminalidad urbana.

‘Exigimos resultados, pero damos herramientas’: Fico Gutiérrez entrega 504 vehículos para combatir la criminalidad

La Alcaldía de Medellín realizó una dotación sin precedentes al entregar 504 vehículos a la Policía Metropolitana, en una inversión que supera los $30 mil millones de pesos.

El alcalde Federico Gutiérrez destacó que esta dotación representa el mayor esfuerzo económico que haya realizado una alcaldía de Medellín para fortalecer la seguridad ciudadana.

La flota entregada comprende 471 motocicletas de diversos cilindrajes y 33 automóviles especializados, diseñados para optimizar las labores de prevención, inteligencia y respuesta rápida ante situaciones delictivas.

Lea también: María Catalina Alzate desapareció en Medellín

Esta modernización del parque automotor policial busca contrarrestar fenómenos criminales como extorsiones, hurtos y homicidios que aquejan a la capital antioqueña.

«Exigimos resultados a la Policía, pero también proporcionamos las herramientas necesarias para su trabajo», enfatizó Gutiérrez durante el acto de entrega.

El mandatario indicó que Medellín se posiciona como la ciudad colombiana con mayor inversión en seguridad, demostrando un compromiso real con las fuerzas del orden público.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

La estrategia integral contempla capacitaciones especializadas para el manejo estratégico de cada unidad vehicular, garantizando operaciones más precisas en territorios de alta complejidad criminal.

Los nuevos vehículos permitirán acelerar procesos de judicialización y mejorar la presencia institucional en sectores vulnerables.

Gutiérrez anunció que próximamente se entregarán recursos similares al Ejército Nacional y se construirá un Centro de Comando Integrado con tecnología de punta, proyecto valorado en $320 mil millones.

«La seguridad no puede limitarse a discursos; requiere presupuesto y apoyo tangible a nuestras fuerzas públicas», concluyó el alcalde.

Esta iniciativa forma parte de una política de seguridad que prioriza la tranquilidad ciudadana y busca que únicamente los delincuentes experimenten temor en las calles de Medellín.



Más noticias de Medellín