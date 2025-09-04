María Catalina Alzate desapareció en Medellín

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: María Catalina Alzate Giraldo desapareció el 2 de septiembre de 2025 en la ciudad de Medellín, Antioquia , específicamente en el barrio Popular Número Uno. Al momento de su desaparición, tenía 27 años de edad.

El día que fue vista por última vez, vestía una blusa beige, shorts morado claro, tenis blancos y llevaba un bolso de color café oscuro.

Entre sus señas particulares se destaca que se encontraba con seis meses de embarazo. Además, tiene tatuajes en gran parte del cuerpo y una cicatriz visible en el tórax.

